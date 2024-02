Blood Hunt: i primi tie-in sono per Black Panther e Union Jack… Lo Squartatore?!?

La Marvel ha annunciato le prime due miniserie tie-in di Blood Hunt, l’evento crossover a tema vampiresco in partenza a maggio, che coinvolgono Black Panther e l’eroe inglese Union Jack.

Si tratta delle prime due uscite collegate a Blood Hunt rivelate, su un totale preannunciato di otto miniserie tie-in, sei one-shot (di cui quattro strettamente collegati tra loro) e sette serie regolari coinvolte nell’evento.

Realizzata dal team creativo composto da Cheryl Lynn Eaton e Farid Karami, Black Panther: Blood Hunt andrà a sostituire l’attuale serie regolare scritta da Eve Ewing e Chris Allen, che si dovrebbe concludere a marzo con il decimo numero.

Continuando direttamente dai sorprendenti sviluppi di Blood Hunt di Jed MacKay e Pepe Larraz, questa miniserie in tre numeri vede il recentemente esiliato T’Challa tornare finalmente nella capitale del Wakanda. Solo che adesso serve una nazione completamente diversa: la nazione dei vampiri! Una delle prime, ma non certo ultime, vittime dei vampiri, T’Challa si ritrova coinvolto in una lotta senza quartiere tra la protezione del suo popolo dai suoi nuovi fratelli e il soddisfacimento della sua nuova e incontenibile sete di sangue.

Minacciando la sua eredità di re e il suo profondo legame con il Dio Pantera, T’Challa si imbarca con riluttanza in una missione del signore dei vampiri per trovare un antico potere. Nel corso del processo, porterà alla luce segreti a lungo sepolti sulla storia segreta del Wakanda con le creature della notte, mentre Eaton e Karami introdurranno nuovi cattivi succhiasangue ispirati alla vera leggenda e mitologia africana.

Oltre a Black Panther un altro eroe nazionale sarà coinvolto in Blood Hunt, ma questa volta non si tratta di un reale ma di un classico esempio di working class hero: Joe Chapman, alias Union Jack, che per l’occasione verrà rinominato Union Jack Lo Squartatore!

Il destino del Regno Unito è affidato al suo eroe portabandiera, Union Jack, che si imbarcherà in una missione solitaria per distruggere i vampiri in Union Jack the Ripper: Blood Hunt una serie in tre numeri scritta dall’autore di bestseller Cavan Scott (al suo primo lavoro nel Marvel Universe dopo tante serie di Star Wars) e disegnata dall’acclamato artista Kev Walker.

Scott e Walker ci regaleranno una storia di Union Jack come non l’avete mai vista prima, mentre l’iconico eroe britannico si arma, impugna la sua fidata pistola Webley, recupera uno spadone medievale, indossa delle granate e va a massacrare le masse succhiasangue in un modo che farebbe invidia al Punitore! La missione in solitaria di Union Jack lo metterà in guerra con una specifica nidiata di vampiri che prende di mira la sua patria, tutti guidati da un misterioso cattivo conosciuto come la Fame!