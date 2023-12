Blood Hunt: il primo sguardo all’evento Marvel vampiresco

L’alba di una nuova era Marvel inizia questa primavera con BLOOD HUNT, un epico crossover realizzato dallo sceneggiatore di AVENGERS Jed MacKay e dagli acclamati artisti di X-MEN Pepe Larraz e Marte Gracia.

Annunciato a ottobre al New York Comic Con, BLOOD HUNT avrà una propria serie limitata principale, oltre a numeri tie-in e serie limitate spin off. Mentre la notte eterna si impossessa dell’Universo Marvel, emergerà un esercito di terrori succhiasangue, uniti da un’unica visione per la prima volta in millenni. Per tenerli a bada, potrebbe essere necessario creare un nuovo ordine mondiale…

Ora è stata diffusa la copertina del primo numero e un primo sguardo alla battaglia iniziale degli Avengers contro le forze della nazione dei vampiri. Inoltre, sul sito Marvel sono state diffuse molte nuove informazioni sull’evento in un’intervista esclusiva con Jed MacKay!

Get your first taste of @jedmackay and @PepeLarraz’s upcoming #MarvelComics event, ‘Blood Hunt,’ with the reveal of the issue #1 cover along with never-before-seen interior artwork: https://t.co/Fss2qmijZh pic.twitter.com/pdLsxHc3v2 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 20, 2023

I cieli si sono oscurati, il sole ha nascosto il suo volto alla carneficina che sta per arrivare. I figli della notte, i vampiri, si sono alzati dai luoghi oscuri e nascosti del mondo per annegare l’Universo Marvel nel sangue. L’ultima notte della Terra è calata: possono anche gli eroi di questo mondo condannato arginare la marea di sangue che sta per arrivare? Unitevi agli Avengers, a Blade, a Bloodline, all’Uomo Ragno, a Hunter’s Moon, a Tigra, al Dottor Strange e a Clea mentre inizia la danza della morte.

L’editor in chief C.B. Cebulski ha dichiarato:

“Come CIVIL WAR e SECRET INVASION, BLOOD HUNT è una storia che si è sviluppata in modo naturale nei fumetti Marvel negli ultimi anni (e in alcune storie ancora più vecchie), e tutto culmina a maggio quando Jed collega tutti i punti. Man mano che la serie si dipana, i lettori potranno scoprire indizi e tornare indietro per mettere insieme i pezzi e capire quanto sia alta la posta in gioco per i nostri amati personaggi.”

Nel corso dell’intervista, Jed MacKay ha sottolineato come sia al lavoro su BLOOD HUNT da marzo, da quando l’editor Tom Brevoort gli ha proposto di proporre un evento-crossover incentrato sui vampiri, dal momento che sembravano una minaccia che potesse coinvolgere AVENGERS, DR. STRANGE e MOON KNIGHT, le tre serie di cui è scrittore regolare.

I vampiri hanno una lunga tradizione nell’Universo Marvel, che coinvolge in primis Dracula ma che permette di coinvolgere anche tanti altri personaggi come Blade, Bloodline e Spider-Man.

Ma non sarà Dracula il nemico principale di BLOOD HUNT: qualcuno ha organizzato questa rivolta globale dei vampiri e, cosa ancora peggiore, ha messo insieme un gruppo di orribili super-vampiri conosciuti come la Congrega del Sangue per eseguire i suoi ordini! Chi sia questa mente, lo scopriremo col tempo.

MacKay si è detto particolarmente affascinato poi dal personaggio di Blade: che c’è qualcosa di interessante nell’idea che Blade non possa mai vincere. È là fuori ogni notte, a dare la caccia ai vampiri, e anche quando ottiene una grande vittoria, sembra che non duri mai a lungo. Ma questo non lo ferma e non invecchia, quindi continuerà a fare quello che fa finché non lo ucciderà. C’è una spinta in Blade che lo contraddistingue.

BLOOD HUNT sarà composto da una miniserie in cinque numeri in uscita a partire da maggio, insieme al prologo in FREE COMIC BOOK DAY: BLOOD HUNT/X-MEN, ma sono previste anche alcune miniserie e speciali spin-off nonché dei tie-in su alcune serie regolari.