Il modello di Batman: Il Cavaliere Oscuro in uscita per Hachette

Hachette lancia una splendida collezione per realizzare un modello di Batman, nella versione apparsa nel film Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Si tratta di una collezione composta da 120 uscite, complete ognuna di un fascicolo che ripercorre la storia cinematografica di Batman. La prima uscita è in edicola da sabato 19 agosto 2023, la seconda è in edicola da sabato 2 settembre 2023, la terza uscita è in edicola da sabato 16 settembre 2023. La periodicità è quattordicinale per le prime dieci uscite, poi diventa settimanale e il giorno di uscita è il sabato.

L’offerta è già sottoscrivibile in abbonamento sul sito di Hachette, con tante offerte ed omaggi esclusivi.

Il modello di Batman, Cavaliere Oscuro: le caratteristiche tecniche

Il modello del Cavaliere Oscuro è di grandi dimensioni: scala 1:2, ovvero 91 centimetri di altezza per 40 di larghezza e 18 di lunghezza.

Il modello unisce parti in metalli diversi, come acciaio e zinco, per garantire la massima solidità della struttura e altre in plastiche diverse, in modo da assomigliare il più possibile all’originale.

Completamente articolato, questo modello può adottare le pose caratteristiche del Cavaliere Oscuro: braccia, gomiti, polsi, dita, collo, torso, ginocchia e caviglie sono infatti tutti snodati.

La maschera è realizzata in silicone ed i pezzi visibili del volto, i dettagli dell’armatura e della cintura, hanno tutti i particolari e le decorazioni necessarie per il miglior effetto realistico possibile.

Gli accessori in dotazione come il rampino o i batarang sono indipendenti e possono essere sganciati, e con la collezione viene fornita anche una base che simula un tetto di Gotham.

Ma non solo: scegliendo l’offerta premium (1,5 € in più ad uscita a partire dalla 6ª) si riceverà in corso d’opera, il Bat-Signal, un riflettore appositamente progettato con il pipistrello stilizzato, che consente di proiettarlo a casa tua.

I fascicoli

Ogni fascicolo dell’opera contiene diverse rubriche, fra cui la guida al montaggio, accompagnate da splendide immagini a colori e da dettagliate illustrazioni tecniche.

LA TRILOGIA: Immergiti nell’epopea de Il Cavaliere Oscuro e scopri tutti i retroscena del ciclo cinematografico più amato dai fans di Batman.

ALLA SCOPERTA DI…: Approfondisci la storia de Il Cavaliere Oscuro: i personaggi, le scene chiave, la troupe e gli attori, i segreti del set, le ambientazioni…

MONTAGGIO PASSO A PASSO: Segui le dettagliate istruzioni per costruire passo dopo passo il magnifico modello di Batman, Il Cavaliere Oscuro.

GALLERIA: Ammira le immagini più emblematiche e spettacolari di Batman, realizzate da artisti che hanno segnato un’epoca.

UNIVERSO BATMAN: Scopri le avventure più leggendarie di uno dei personaggi più famosi dell’Universo DC. Da Batman: Anno Uno a Hush, passando per La corte dei gufi e, ovviamente, Il ritorno del Cavaliere Oscuro.