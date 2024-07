Batman: Le Cronache del Cavaliere Oscuro, la nuova collana proposta da Hachette

Dopo il modellino in scala 1:2, Hachette continua a dedicarsi al Crociato Incappucciato con la raccolta Batman: Le Cronache del Cavaliere Oscuro, un’opera in 60 volumi che raccoglie le migliori storie a fumetti del protettore di Gotham City.

Si tratta di storie leggendarie scritte da autori del calibro di Frank Miller, Scott Snyder, Jeph Loeb, Geoff Johns, impreziosite dalle tavole spettacolari di artisti come lo stesso Frank Miller, Klaus Janson, Greg Capullo, Tim Sale. Ogni volume cartonato, curato dagli editor Panini DC Comics Italia, presenta poi un ricco apparato redazionale con extra, approfondimenti, retroscena e tutte le cover originali.

Inoltre le coste dei volumi si uniscono per creare un inedito artwork con protagonista il Cavaliere Oscuro e altri iconici personaggi del suo universo narrativo, dipinto dal leggendario Gabriele Dell’Otto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hachette Fascicoli (@hachette_fascicoli)

Le prime tre uscite di Batman: Le Cronache del Cavaliere Oscuro, che presentano Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, La Corte dei Gufi di Scott Snyder e Greg Capullo e Il Lungo Halloween di Jeph Loeb e Tim Sale sono ordinabili a soli € 8,98 (prima uscita prezzo di 1,99 €, la seconda al prezzo di 6,99 € e la terza in omaggio).

Sottoscrivendo l’abbonamento attraverso carta di credito o Paypal le spese di spedizione saranno gratuite e si potrà avere in omaggio una maglietta di Batman oppure un omaggio di pari valore sempre a tema Batman.

Sottoscrivendo l’offerta premium di Batman: Le Cronache del Cavaliere Oscuro, che prevede un costo di 1,50 € in più a volume a partire dalla quarta uscita, si riceverà in corso d’opera l’esclusiva statua di Batman di Jorge Jimenez in edizione limitata numerata a mano sulla base.

Piano dell’opera: Batman Le cronache del Cavaliere Oscuro

USCITA DATA EDICOLA TITOLO 1 17/08/2024 BATMAN: IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO 2 03/09/2024 BATMAN: LA CORTE DEI GUFI 3 17/09/2024 BATMAN: IL LUNGO HALLOWEEN 4 01/10/2024 BATMAN: TRE JOKER 5 15/10/2024 BATMAN: THE KILLING JOKE 6 29/10/2024 BATMAN: IO SONO GOTHAM 7 12/11/2024 BATMAN: IL CAVALIERE 8 26/11/2024 BATMAN: ARKHAM ASYLUM 9 10/12/2024 BATMAN: LO SPECCHIO NERO 10 24/12/2024 BATMAN: ANNO UNO 11 07/01/2025 BATMAN E FIGLIO 12 21/01/2025 BATMAN: LA NASCITA DEL DEMONE 13 04/02/2025 BATMAN & DRACULA: PIOGGIA ROSSA 14 18/02/2025 BATMAN: COS’È SUCCESSO AL CAVALIERE OSCURO? 15 04/03/2025 BATMAN: UNA MORTE IN FAMIGLIA 16 18/03/2025 BATMAN: TERRA UNO VOLUME 1 17 01/04/2025 BATMAN DI NEAL ADAMS 18 15/04/2025 BATMAN: IL CAVALIERE OSCURO COLPISCE ANCORA 19 29/04/2025 BATMAN: IL DETECTIVE 20 13/05/2025 BATMAN: STRANE APPARIZIONI 21 27/05/2025 BATMAN: NOEL 22 10/06/2025 BATMAN: VITTORIA OSCURA 23 24/06/2025 BATMAN: IL MATRIMONIO 24 08/07/2025 BATMAN: GOTHAM BY GASLIGHT 25 22/07/2025 BATMAN: HUSH 26 05/08/2025 BATMAN R.I.P. 27 19/08/2025 BATMAN: LA CITTÀ DEI GUFI 28 02/09/2025 GOTHAM CENTRAL 29 16/09/2025 BATMAN: METAL 30 30/09/2025 BATMAN: ANNO DUE 31 14/10/2025 BATMAN: CAVALIERE BIANCO 32 28/10/2025 BATMAN: KNIGHTFALL 1 33 11/11/2025 BATMAN: KNIGHTFALL 2 34 25/11/2025 BATMAN: LA SPADA DI AZRAEL 35 09/12/2025 SUPERMAN/BATMAN: NEMICI PUBBLICI 36 23/12/2025 BATMAN: GOTHIC 37 06/01/2026 BATMAN: YEAR 100 38 20/01/2026 BATMAN – IL CAVALIERE OSCURO III: LA RAZZA SUPREMA 39 03/02/2026 BATMAN & ROBIN: BATMAN RINATO 40 17/02/2026 BATMAN: IL CUORE DI HUSH 41 03/03/2026 BATMAN: L’ULTIMO CAVALIERE SULLA TERRA 42 17/03/2026 BATMAN: BROKEN CITY 43 31/03/2026 BATMAN: MORTE DELLA FAMIGLIA 44 14/04/2026 BATMAN: LA GUERRA DEGLI SCHERZI E DEGLI ENIGMI 45 28/04/2026 BATMAN: DEATH METAL 46 12/05/2026 BATMAN: LA SETTA 47 26/05/2026 BATMAN: AMORE FOLLE 48 09/06/2026 BATMAN: EGO 49 23/06/2026 BATMAN & ROBIN: BATMAN CONTRO ROBIN 50 07/07/2026 BATMAN: CAVALIERE MALEDETTO 51 21/07/2026 JOKER 52 04/08/2026 BATMAN: UNIVERSO 53 18/08/2026 BATMAN: LA NOTTE DEL CAVALIERE OSCURO 54 01/09/2026 BATMAN: VENOM 55 15/09/2026 BATMAN: THE LAST ARKHAM 56 29/09/2026 BATMAN: SOTTO IL CAPPUCCIO ROSSO 1 57 13/10/2026 BATMAN: SOTTO IL CAPPUCCIO ROSSO 2 58 27/10/2026 BATMAN: ANNO ZERO – CITTÀ SEGRETA 59 10/11/2026 BATMAN: ANNO ZERO – CITTÀ OSCURA 60 24/11/2026 BATMAN: IL TEMPO E BATMAN