Tra le uscite targate Panini Comics del 18 luglio 2024 troviamo esclusivamente due prodotti legati al mondo di Star Wars.

Il primo è il consueto mensile Star Wars, che prosegue le vicende dell’evento Droidi Oscuri con le storie collegate con protagonisti Luke Skywalker e Lando Calrissian da un lato, e Darth Vader dall’altro.

Inoltre, l’adattamento a fumetti della miniserie televisiva presentata su Disney+ dedicata ad Obi Wan Kenobi, ambientata dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith e che ha visto Ewan McGregor tornare a vestire i panni del Maestro Jedi a distanza di vent’anni.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 18 luglio.

Le uscite Panini Comics del 18 luglio 2024

Star Wars 41

Star Wars 109

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #41, Darth Vader (2020) #41

Lando deve ammettere tutti i suoi peccati ed errori per riuscire a salvare Lobot dal Flagello che tiene in pugno i droidi. Riuscirà la canaglia a diventare un eroe? Ed è il Flagello ad aver assimilato Darth Vader o il Sith che ha preso possesso della sua intelligenza unificatrice?

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Star Wars Collection

25,00 €

Contiene: Obi-Wan Kenobi (2023) #1/6

L’adattamento a fumetti ufficiale della serie Disney+ ambientata dopo gli eventi di La vendetta dei Sith! Nuovi e pericolosi agenti dell’Impero obbligano Obi-Wan Kenobi a tornare in azione dopo anni di latitanza. Il vecchio Jedi ha infatti il compito di tenere entrambi i figli di Anakin Skywalker al sicuro… fino a quando la giovane Leia si ritrova coinvolta in un complotto in cui rischia la vita!