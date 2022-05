Obi-Wan Kenobi: ecco la primissima clip ufficiale della serie Disney+

Obi-Wan Kenobi è in arrivo il prossimo venerdì 27 maggio e con esso arriva anche una clip ufficiale della serie. E si tratta di una clip che ha un impatto notevole. Sappiamo che Obi-Wan Kenobi veglia su Luke Skywalker e che cerca di tenere d’occhio il figlio di Anakin su Tatooine.

Lì, ovviamente, entra in contatto con lo zio Owen (interpretato da Joel Edgerton nei prequel) e, nella nuova clip ufficiale, abbiamo modo di vedere meglio la loro interazione (che abbiamo visto per la prima volta nel trailer della serie).

Era già molto da spiegare, visto che Owen ha rinfacciato a Obi-Wan quello che era successo ad Anakin, ma in qualche modo la scena completa è ancora più emozionante di quanto potessimo immaginare. Non mi aspettavo di piangere sentendo Owen chiamarlo “Ben”, eppure eccoci qui.

La serie ha avuto una lunga gestazione. Con il 17° anniversario de La vendetta dei Sith appena trascorso, è passato un bel po’ di tempo da quando abbiamo visto Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi. Le emozioni sono comunque alte, visto quanto abbiamo amato la sua interpretazione durante i prequel. Se a questo si aggiunge la storia di “Ben”, beh, sono già pronto.

He must be trained. Check out this clip from #ObiWanKenobi, and start streaming the two-episode premiere this Friday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/gtI5q3vS7f — Obi-Wan Kenobi (@obiwankenobi) May 24, 2022

Il significato di “Ben”

La prima volta che abbiamo incontrato Obi-Wan Kenobi, lo abbiamo conosciuto come Old Ben. Quindi non è sconvolgente che sia conosciuto come “Ben” su Tatooine, ma è comunque buffo sentire Owen chiamarlo così. Mi ha fatto subito venire le lacrime agli occhi e forse è perché sappiamo l’importanza che “Ben” aveva per Leia, Luke e Han.

Tanto che nel precedente universo esteso di Star Wars, il figlio di Luke e Mara Jade si chiamava Ben Skywalker e nella trilogia sequel, Han e Leia chiamano il loro figlio Ben Solo. È un nome importante per la serie, un nome che unisce tutti i nostri personaggi preferiti, e sentire Owen chiamare Obi-Wan “Ben” è stato molto più emozionante di quanto pensassi.

Se a questo si aggiunge l’emozione di Owen sconvolto da ciò che è successo con Anakin, il tutto ti colpisce allo stomaco mentre guardi la clip. Il che non è esattamente promettente per i nostri dotti lacrimali anche per il resto della stagione.

Ecco l’intervista ai due attori: