Obi-Wan Kenobi: online il nuovo trailer della serie Disney+

Obi-Wan Kenobi uscirà il 27 maggio in esclusiva su Disney+. Oltre a Ewan McGregor e Hayden Christensen nel cast ci saranno Rupert Friend (Hitman: Agent 47), Joel Edgerton (Star Wars: La vendetta dei Sith), Benny Safdie (Good Time), Maya Erskine (PEN15), Bonnie Piesse (Star Wars: L’attacco dei cloni), O’Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton), Simone Kessell (San Andreas), Sung Kang (F9: The Fast Saga), Moses Ingram (The Queen’s Gambit) e Indira Varma (Game of Thrones). La serie è stata scritta da Joby Harold (King Arthur: Legend of the Sword, Army of the Dead) ed è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian , The Walking Dead).