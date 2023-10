Geoff Johns, Gary Frank, Bryan Hitch e tanti altri si associano in Ghost Machine

Molti dei più grandi nomi dei fumetti di supereroi si stanno unendo per lanciare la loro “creator-owned and operated media company“, chiamata Ghost Machine. Jason Fabok, Gary Frank, Bryan Hitch, Geoff Johns, Lamont Magee, Francis Manapul, Brad Meltzer, Peter J. Tomasi e Maytal Zchut diventeranno tutti creatori esclusivi di Ghost Machine una volta terminati i loro attuali obblighi nei confronti di altri editori.

Gli artisti fondatori di Ghost Machine hanno rilasciato questa dichiarazione congiunta:

“La nostra ambizione per Ghost Machine è di andare oltre i supereroi, introducendo nuovi generi, personaggi e universi condivisi, completamente di proprietà di tutti i creatori coinvolti. Per noi questo è il futuro del modo in cui i creativi lavoreranno, mantenendo il controllo creativo e partecipando in modo significativo al successo come mai prima d’ora. La nostra passione è la magia della narrazione grafica e la risonanza emotiva di personaggi avvincenti. Ma non siamo solo una casa editrice di fumetti: siamo la prima società mediatica di proprietà e gestita interamente da creatori, nata dal desiderio di creare e avere successo insieme.”

La nuova realtà, il cui annuncio segue quello di Arcbound che coinvolge anche Tom Hardy, inizialmente non opererà da casa editrice, ma pubblicherà i suoi titoli attraverso Image Comics, continuando le vicende della serie già pubblicata GEISER, di Geoff Johns e Gary Frank, pubblicata in Italia da Panini Comics-

Come by booth 3045 and meet the Ghost Machine team and get our free ashcan pic.twitter.com/5AXxMG6Tnf — BRYAN HITCH (@THEBRYANHITCH) October 12, 2023

Per quanto riguarda i titoli, a parte i primi ashcan distribuiti alla New York Comic Con, il nuovo progetto editoriale partirà con una serie prequel di due numeri, GEIGER: GROUND ZERO di Geoff Johns e Gary Frank, che sarà pubblicata a novembre e dicembre prima della prima uscita ufficiale di Ghost Machine nel gennaio 2024 con GHOST MACHINE #1, uno speciale di 64 pagine che introdurrà i suoi QUATTRO UNIVERSI CONDIVISI di personaggi:

THE UNNAMED; rivelando un misterioso gruppo di eroi di genere provenienti da tutta la storia, con personaggi e titoli come GEIGER, JUNKYARD JOE (entrambe di Geoff Johns e Gary Frank), REDCOAT (di Geoff Johns e Bryan Hitch) e FIRST GHOST. Una serie su GEIGER, basata sull’omonimo fumetto di successo di Geoff Johns e Gary Frank, è già in fase di sviluppo presso la Paramount TV con il regista Justin Simien. ROOK: EXODUS, di Geoff Johns e Jason Fabok; una vasta epopea fantascientifica che si svolge in un futuro lontano, in un mondo in cui ogni aspetto della natura è controllato dall’umanità. L’universo di FAMILY ODYSSEYS, incentrato sulla famiglia fuori dal tempo THE ROCKETFELLERS (di Peter J. Tomasi e Francis Manapul) e sui loro amici. Un epico HORROR UNIVERSE co-creato e illustrato da un autore superstar ancora da annunciare, dato che è attualmente sotto contratto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghost Machine Productions (@ghostmachinepro)

Dopo Ghost Machine #1, gli altri titoli inizieranno a essere pubblicati nell’aprile 2024 con le nuove serie regolari di GEIGER, REDCOAT e ROOK: EXODUS.

NYCC Friday, 12.15 come and join us for the Ghost Machine panel and meet us all. Creators you know, characters you’ll love. pic.twitter.com/eVpY3g3zuN — BRYAN HITCH (@THEBRYANHITCH) October 12, 2023