È morto Keith Giffen, creatore di Lobo e dei Guardiani della Galassia moderni

Con l’ironia dissacrante che l’ha sempre contraddistinto, Keith Giffen ha affidato ad un post dal proprio profilo Facebook l’annuncio della propria morte, con un post che recita:

Giffen è stato vittima di un ictus domenica 8 ottobre ed è morto nella giornata di lunedì 9. Il messaggio è stato diffuso dalla sua famiglia l’11 ottobre (quando in Italia erano le prime ore del 12).

La risata finale è da anni un suo marchio di fabbrica, da quando l’ha fatta fragorosamente esplodere dalle bocche di Blue Beetle e Booster Gold in una storica sequenza di Justice League in cui Batman stendeva con un solo pugno l’insopportabile Guy Gardner.

Pour one out for the legend Keith Giffen pic.twitter.com/i9XLlHOTZT

Keith Giffen esordiva nel mondo dei comics negli anni ‘70, disegnando alcune storie per i magazine in bianco e nero della Marvel Deadly Hands of Kung-Fuper e Marvel Preview (dove ha co-creato Rocket Raccoon insieme a Bill Mantlo) poi disegnare vari episodi di Super-Villain Team-Up prima di arrivare al suo primo incarico regolare, i Difensori.

Passa alla DC dove sia come sceneggiatore che come disegnatore è protagonista del grande rilancio della Legione dei Supereroi, con la storica saga della Grande Oscurità.

È stato co-sceneggiatore insieme a J.M. DeMatteis del rilancio della Justice League, disegnato da Kevin Maguire, che ha fatto storia, ridefinendo il supergruppo DC con toni da sit-com in un periodo in cui tutto il resto della linea editoriale stava assumendo toni sempre più cupi e deprimenti.

Keith was one of the most brilliantly creative humans I’ve ever known. A curmudgeon with a heart of gold. A generous collaborator. An old, dear friend. And, as my wife observed, “He was like a character out of a Keith Giffen story.”

Safe travels, Keith. You will be missed. pic.twitter.com/E745UeCUVk

— J.M. DeMatteis (@JMDeMatteis) October 12, 2023