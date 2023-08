È morto Dan Green, storico inchiostratore ed illustratore di Dr. Strange: Shamballa

Nella giornata del 21 agosto 2023 ci ha lasciato Dan Green, storico inchiostratore Marvel famoso soprattutto per il suo lavoro su Uncanny X-Men a fianco di disegnatori come John Romita Jr e Marc Silvestri.

Dan Green era anche un illustratore di altissimo livello: le sue tavole dipinte hanno infatti illustrato la graphic novel scritta da J.M. DeMatteis Dr. Strange: Into Shamballa, una delle storie più famose del personaggio.

Dan Green wasn’t just one of our best inkers, he was a wonderful illustrator—as evidenced by his extraordinary work on INTO SHAMBALLA. He was also an old friend.

A great loss, a great sadness, for all who knew him. pic.twitter.com/jl4vmGeyIC — J.M. DeMatteis (@JMDeMatteis) August 22, 2023

Dan Green ha fatto il suo ingresso nei fumetti alla DC all’inizio degli anni Settanta, disegnando le storie di back-up in Tarzan #213-215. Lavorò a una serie di storie di supporto per la DC per tutto il 1972-73. Inizialmente Green era un disegnatore, ma come ha dichiarato in un’intervista del 2004, “sono sempre stato un disegnatore lento, per questo ho iniziato a lavorare come inchiostratore/finitore“. Green ha fatto il suo debutto alla Marvel come uno degli inchiostratori di Jim Starlin su Capitan Marvel #28 e poi #31-32.

Come ex disegnatore, Dan Green era molto abile nell’arte della “rifinitura”. Nei fumetti, gli inchiostratori si occupano sia di matite complete che di bozze. Nel caso delle bozzze, l’inchiostratore si occupa anche di gran parte del lavoro di matita, anziché “solo” di inchiostrare le matite finite. Green ha completato ad esempio i breakdown di Sal Buscema in Defenders #14 del 1974.

Una grande svolta per Dan Green come inchiostratore avvenne nel 1977, quando assunse il ruolo di inchiostratore regolare su Iron Fist con il numero 14 (l’introduzione del criminale noto come Sabretooth), lavorando con il disegnatore John Byrne. Termina la serie con Byrne, per poi passare con Byrne a Power Man, quando Iron Fist si unisce a quella serie diventando Power Man & Iron Fist. Green ha poi lavorato con il disegnatore Herb Trimpe su Godzilla alla fine della serie alla Marvel nel 1979. Nello stesso periodo, Green si unì agli Avengers lavorando di nuovo con Byrne sulla serie.

RIP Dan Green. Some examples of his amazing inking, over:

John Byrne

Bernie Wrightson

George Perez

Dave Cockrum pic.twitter.com/Vf1G0M2nJy — Comic Deep Dive (now reading Shang-Chi) (@ComicDeepDive) August 22, 2023

Byrne ha più volte citato Green come uno dei suoi inchiostratori preferiti di sempre.

Nello stesso periodo, Dan Green iniziò a lavorare su Doctor Strange al fianco di Gene Colan. Green aveva una particolare affinità con Doctor Strange e, dopo aver inchiostrato Colan per un anno, per un breve periodo ha disegnato e inchiostrato lui stesso l’albo (all’epoca si trattava di un albo bimestrale, quindi era in grado di rispettare le scadenze).

In questo periodo Green diventa anche l’inchiostratore regolare degli Avengers, lavorando con Carmine Infantino, Colan e Bob Hall. Nel 1984, John Romita Jr. è diventato il nuovo disegnatore di Uncanny X-Men. Bob Wiacek si era occupato dell’albo con Dave Cockrum e Paul Smith, ma non rimase sulla testata. Green si occupò dell’albo da Uncanny X-Men #179-200, e poi tornò per alcuni degli ultimi numeri di Romita Jr.

Durante la pausa del libro, Green ha dato prova delle sue abilità pittoriche dipingendo la graphic novel Doctor Strange: Shamballa, con lo scrittore J.M. DeMatteis.

Quando Romita Jr. lasciò l’albo per lanciare la serie di libri Marvel New Universe con Star Brand, Green rimase su Uncanny X-Men inchiostrando il nuovo artista regolare, Marc Silvestri (Green inchiostrò anche gli artisti che sostituirono l’albo durante la gestione di Silvestri, tra cui Rick Leonardi e il primo lavoro di Jim Lee sugli X-Men).

Marc Silvestri with Dan Green (thank you master!) was something else. I love their X-Men issues. pic.twitter.com/2hmIUPCIyK — Javier Rodríguez (@javiercaster) August 22, 2023

Complessivamente, Green è stato il principale rifinitore e inchiostratore di Uncanny X-Men, la testata più venduta della Marvel, per sei anni, abbandonando l’albo solo quando Silvestri ha lasciato l’albo per assumere i compiti artistici di Wolverine (Green è andato con Silvestri su Wolverine).

Green rimase sull’albo per l’intera gestione di Silvestri, Wolverine #31-57. Silvestri lasciò poi la Marvel per co-fondare la Image Comics.

When I was a kid, I played racquetball two or three times a week with Starlin, Wrightson, and Dan Green. Always got lunch aftewards. They taught me how to be a professional in this business. Now two of them are gone. Everyone knows Dan’s inks, but he was also an amazing painter. pic.twitter.com/CjvZDlWo4E — Ron Marz (@ronmarz) August 21, 2023

Romita Jr. tornò a Uncanny X-Men nel 1993 e Green tornò con lui, ora come “solo” inchiostratore. I due sono rimasti sull’albo per i successivi 20 numeri circa, a partire da Uncanny X-Men #300 (la coppia ha disegnato anche Uncanny X-Men #200).

Dopo che Romita Jr. ha perso l’incarico di disegnatore di Uncanny X-Men a favore di Joe Madureira, Green è passato a Wolverine, inchiostrando Adam Kubert (e rimanendo sull’albo quando Anthony Winn è subentrato a Kubert come disegnatore).

I never met Dan Green face to face but admired his work and all the greats he worked with. Half of my 70’s and 80’s collection featured his fantastic work. We lost another great one today.

Rest in Peace. pic.twitter.com/GbXE4ArtYa — Jimmy Palmiotti (@jpalmiotti) August 21, 2023

Green ha collaborato a Spectacular Spider-Man lavorando sulle matite di Luke Ross e Al Milgrom. Ha anche inchiostrato Ron Garney per la prima volta su Captain America: Sentinel of Liberty (mentre ha ripreso a collaborare con il suo vecchio collaboratore di Uncanny X-Men, Rick Leonardi, su Rampaging Hulk). Green è passato alla serie regolare di Hulk rilanciata nel 1999 con Garney. (curiosamente, un albo scritto dal vecchio partner artistico di Green nei Vendicatori, John Byrne).

Very sorry to hear Dan Green has died. I only got to work with him a couple of times — JLA: SYNDICATE RULES and SUPERMAN: THE THIRD KRYPTONIAN — but his bold, confident line was a treat wherever it appeared, and our world is smaller without him. Thanks for all you gave us, Dan. pic.twitter.com/Aoeg1TOTKR — Kurt Busiek (@KurtBusiek) August 22, 2023

Dopo oltre 25 anni di lavoro regolare alla Marvel, Green è tornato alla DC all’inizio del XXI secolo, lavorando su testate come Deadman, Batman: Legends of the Dark Knight, Rose and Thorn e riunendosi con Ron Garney per una run sulla JLA nel 2004. Green è stato un inchiostratore regolare per la DC per tutto il primo decennio degli anni 2000 e, quando nel 2011 è arrivato il New 52, ha continuato a spostarsi tra le varie testate DC, inchiostrando Animal Man #1, Supergirl #1 e numeri di All-Star Western, Wonder Woman e Legion of Super-Heroes. Green ha continuato a ricevere sporadici incarichi di inchiostrazione per la DC fino al 2018.

Remembering Dan Green and looking back at our unique collaboration on DOCTOR STRANGE: INTO SHAMBALLA.https://t.co/tgyLv6cOmm pic.twitter.com/O5H14MnmXd — J.M. DeMatteis (@JMDeMatteis) August 22, 2023

J.M. DeMatteis ha riassunto bene Dan Green sui social media, scrivendo:

“Dan Green non era solo uno dei nostri migliori inchiostratori, era un illustratore meraviglioso, come dimostra il suo straordinario lavoro su INTO SHAMBALLA. Era anche un vecchio amico. Una grande perdita, una grande tristezza, per tutti coloro che lo conoscevano“.