Blade: il co-creatore Marv Wolfman lo fa soccombere a Dracula in un What If…?

Il personaggio di Blade, per quanto sia diventato famoso a fine anni ‘90 grazie ai film interpretati da Wesley Snipes, è stato creato nel lontano 1973 da Marv Wolfman e Gene Colan sulle pagine della serie di culto Tomb of Dracula.

Ora Marv Wolfman torna su una delle sue creazioni di maggior successo con lo speciale What If…? Dark: Tomb Of Dracula, annunciato per novembre, in cui Blade soccomberà al Principe dei Vampiri.

Wolfman ha ridefinito lo stile dell’horror a fumetti con la sua rivoluzionaria run di Tomb Of Dracula, in cui ha introdotto Dracula nell’Universo Marvel e ha co-creato Blade e la figlia di Dracula, Lilith Drake. Ora, a distanza di decenni, rivisiterà insieme al disegnatore David Cutler il suo lavoro di costruzione della mitologia con una nuova storia What If…? che pone la domanda: “E se… il leggendario Dracula avesse trasformato Blade, l’ammazzavampiri… in un vampiro?”.

Blade co-creator @marvwolfman returns to Marvel Comics horror in ‘What If…? Dark: Tomb of Dracula’ #1! 🦇 This November, Blade will be transformed by Dracula: https://t.co/SYS5eiKgor pic.twitter.com/jOmzGTAIwO — Marvel Entertainment (@Marvel) August 21, 2023

È una storia che porta Wolfman a rivivere parecchi ricordi, come racconta a Marvel.com:

“Nel 1972, ero uno scrittore di fumetti alle prime armi che scriveva per lo più brevi storie di ‘mostri’ da 2 a 8 pagine quando l’editore Roy Thomas mi chiese se mi sarebbe piaciuto scrivere Tomb Of Dracula, la mia prima serie per la Marvel e l’albo che avrebbe dato il via alla mia carriera. È quindi davvero emozionante che, a distanza di oltre 50 anni, la Marvel mi abbia chiesto di tuffarmi ancora una volta in quella piscina con questa storia molto speciale, WHAT IF…?, e di riportare in vita il grande cast di personaggi che l’artista Gene Colan e io abbiamo creato tanti anni fa. Grazie, Marvel, per avermi dato la possibilità di giocare con i vecchi amici un’ultima volta”.

L’editor Nick Lowe sottolinea il valore del ritorno di Marv Wolfman su Blade e Dracula:

“Il ritorno di Marv su Tomb Of Dracula è un’occasione da non perdere! Non ha perso un colpo e l’opportunità di accoppiarlo con David Cutler e Scott Hanna per realizzare una storia che è allo stesso tempo una lettera d’amore e una delle più spaventose e inquietanti e nuove storie di vampiri che abbia mai letto ha reso il tutto ancora più bello!”.