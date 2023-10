Plastic Man di Kyle Baker | Recensione

Tobia Brunello 2023-10-11T17:00:40+02:00 Autori: Kyle Baker, Scott Morse Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 45,00 Cartonato a colori 18.3×27.7. – 480 pagine Data di pubblicazione: 29/06/2023

Plastic Man è sempre stato un personaggio particolare nell’Universo DC: nato come personaggio comico dalla mente di Jack Cole sulle pagine di Police Comics della Quality negli anni ‘40, da quando la casa editrice è stata acquisita dalla DC è stato integrato nell’universo supereroistico in varie forme, fino ad arrivare ad essere verso fine anni ‘90 una sorta di comic relief nella Justice League di Grant Morrison, pur rappresentandone per potenzialità uno dei membri più potenti.

Proprio i riflettori puntati nuovamente sul personaggio da Morrison hanno portato, nel 2004, a varare una nuova serie di Plastic Man, assegnata dall’editor Joey Cavalieri all’eclettico autore Kyle Baker. Baker ha preso in mano la serie in toto: sceneggiature, dialoghi, matite, chine, colori e, nell’edizione originale, anche il lettering. Nel dubbio che Baker non riuscisse a rispettare le scadenze con una tale mole di lavoro, Cavalieri commissionò anche un paio di fill-in all’acclamato autore Scott Morse, da utilizzare in caso di ritardi di Baker.

Questa serie di Plastic Man è proseguita per 20 numeri, 18 dei quali firmati da Kyle Baker e 2 da Scott Morse, tutti raccolti in questo volume DC Deluxe di Panini Comics.

It’s impossible to overstate how good Kyle Baker’s Plastic Man was. pic.twitter.com/XKANfqVkHU — Deniz Camp (@DenizCamp) February 3, 2021

Kyle Baker torna alle origini di Plastic Man, l’ex gangster Patrick “Eel” O’Brian finito in una vasca di composti chimici durante un furto in un’industria di gomma e, accudito e riportato in salute da un monaco, deciso a cambiare vita grazie al suo nuovo corpo malleabile.

La serie è un continuo omaggio all’animazione slapstick americana, nello stile di Chuck Jones e Tex Avery, oltre che alle classiche strip dei quotidiani e ovviamente alle storie originali di Jack Cole, condita di tante prese in giro e battute sulla storia e sulla contemporaneità dell’epoca dei fumetti.

DC Comics continuity made simple, from Plastic Man #8 by Sir Kyle Baker: pic.twitter.com/M1eY9DY1zB — Andrew Farago (@andrewfarago) February 24, 2020

Baker utilizza uno stile cartoonesco, ma non manca di passare improvvisamente ad uno stile più realistico in certi punti (quando vengono coinvolti altri membri della Justice League ad esempio),

Plastic Man, abbandonata la sua precedente vita, è quindi un supereroe di successo, membro della Justice League e agente dell’FBI che si accompagna all’amico Woozy Winks, spalla poco intelligente, goffo e cicciottello. Tutto ciò sta per cambiare quando in un nuovo caso di omicidio in cui è chiamato ad indagare il principale sospettato è proprio Eel O’Brian.

read Kyle Baker’s Plastic Man, it’s the best superhero comic ever pic.twitter.com/zxgo7GVBW1 — Aaron Long (@aalong64) April 5, 2022

Plastic Man dovrà capire chi lo ha incastrato e perché, mentre nel contempo cercherà di sviare le indagini del capo Branner e del suo nuovo partner, la tostissima agente Morgan.

Il primo ciclo di storie è tutto incentrato su questo mistero e sui numerosi colpi di scena che si concluderanno in un assurdo lieto fine, mentre le storie successive vedono Plastic Man adottare una ragazzina adolescente dark che rischierà di essere al centro di una nuova Crisi (nel ciclo finale che non manca di lanciare varie frecciate alla coeva Identity Crisis).

Issue 20 of the Kyle Baker Plastic Man needs to be read by a lot more people, as the way he was commenting on how dark dc was going is so good, and his piss take of Wonder Woman is basically how she’s written by plenty of current creators. Also Mary Marvel’s speech is spectacular pic.twitter.com/t5DOouRElO — Mark Danvers🌈 (@MWDanvers) September 6, 2020

I due episodi di Scott Morse, diversi per stile grafico ma sorretti dallo stesso spirito narrativo, sono due piacevoli interludi che arricchiscono il volume senza pesare troppo sull’omogeneità della raccolta.

Il risultato finale è un volume spassoso, ricco di gag esilaranti ma che riesce a mantenere sempre viva la tensione narrativa delle vicende, riuscendo a condire la narrazione con assurdità e demenzialità senza perdercisi, ma al contrario riuscendo a raccontare storie che possono essere letti su più piani contemporaneamente. Un’opera realizzata con una conoscenza e una competenza impressionanti della storia del fumetto statunitense.