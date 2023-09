Planet Manga celebra il Batman Day con tre serie manga

Planet Manga ha annunciato sulla propria pagina facebook ufficiale che celebrerà il Batman Day con tre nuove sorprendenti serie manga. Si tratta un evento annuale nato nel 2014 che celebra l’anniversario della prima pubblicazione negli Stati Uniti d’America degli albi a fumetti di Batman. E Planet Manga vuole rendere omaggio al Cavaliere Oscuro con tre uscite che presenteremo in questo articolo.

Il primo è Batman Justice Buster, serie di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi. I due mangaka sono riusciti a dare vita ad un Uomo Pipistrello diverso, in una Gotham diversa, dove il crimine dilaga incontrollato. Affiancato da un’intelligenza artificiale di nome Robin e con uno strano personaggio determinato a diventare suo alleato, l’Uomo Pipistrello deve contrastare le nuove minacce che incombono sulla città.

Il secondo manga con il quale l’editore italiano vuole festeggiare questo evento è One Operation Joker, una commedia supereroistica che riscrive il rapporto tra Joker e l’Uomo Pipistrello. Infatti un incidente ha trasformato il Cavaliere Oscuro in un neonato, costringendo il Criminale più famoso di sempre a occuparsi di lui. Un villain, dopotutto, non è nulla, senza l’eroe che lo contrasta e Joker deve poter pur dimostrare a qualcuno che il male è destinato a sconfiggere il bene.