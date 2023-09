One Piece 1075: svelato uno dei momenti più oscuri della Saga di Wano

L’anime di One Piece, dopo diversi anni, si trova finalmente nella fase finale dello scontro tra il Gear 5 di Rufy e Kaido. Ma prima di arrivare a questo momento, l’episodio 1075 di One Piece ha evidenziato quanta sofferenza ha dovuto subire e sopportate la gente di Wano durante i 20 anni in cui ha vissuto sotto il dominio di Kaido e Orochi.

Durante l’arco narrativo di Wano, Rufy e i Cappelli di Paglia hanno visto la gente di Wano vivere nello squallore e nel degrado, con Kaido e Orochi che hanno prosciugato le risorse di questa terra e allo stesso tempo punito gli abitanti del paese ogni volta che protestavano.

Inoltre i samurai aspettano da 20 anni il profetizzato ritorno del clan Kozuki per salvarli da Orochi e Kaido. E ora il momento è finalmente arrivato, con la gente di Wano che ripone le loro speranze su Rufy, che dimostra di avere la meglio su Kaido. Tuttavia l’attesa è stata lunga e sofferta.

L’episodio 1075 di One Piece vede Rufy e Kaido scontrarsi un’ultima volta con un attacco potente tramite il quale finiscono per colpirsi a vicenda. Mentre combattono nei cieli sopra la fluttuante Onigashima, la gente sottostante prega un’ultima volta per il successo di Rufy. I flashback durante l’episodio mostrano quanti danni ha subito il paese di Wano nei 20 anni successivi alla morte di Kozuki Oden. Terre e fiumi distrutti, avvelenati e conseguente impoverimento della popolazione costretta a vivere alla stato brado fino a morire di fame. La gente ha vissuto cose terribili.

L’episodio 1075 di One Piece ha raccolto in un unico episodio tutte le sofferenze e le ingiustizie accadute in questo paese chiuso. Morte di massa, fame, crudeltà della schiavitù e soprattutto i frutti SMILE. Questi infatti sono prodotti con l’uso della scienza e sono solo di tipo Zoo Zoo. Uno degli effetti collaterali più ingiusti di questo frutto è l’impossibilità di mostrare il proprio stato d’animo, in quanto chi lo mangia è costretto a ridere per sempre.

Ma ora le speranze del popolo di Wano si trasformeranno finalmente in gioia e urli di liberazione, grazie a Rufy che riuscirà davvero a sconfiggere Kaido con il suo prossimo attacco.

Fonte – Comicbook