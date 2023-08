One Piece: l’episodio 1076 concluderà ufficialmente lo scontro tra Rufy e Kaido

One Piece è in corso da oltre 20 anni ed Eiichiro Oda ha disegnato tantissimi scontri e combattimenti degni di nota oltre che memorabili. In ognuno di questi sicuramente Monke D. Rufy ha sempre avuto un ruolo importantissimo, in quanto protagonista principale. E al momento l’adattamento anime del manga scritto e disegnato da Oda sta lavorando ai momenti finali della Saga di Wano.

Parliamo dell’arco narrativo più lungo della serie, con 149 capitolo raccolti dal volume 90 al 105 e ben 182 episodi dell’anime. Ma con il presente articolo vogliamo riportare quale sarà l’episodio che concluderà ufficialmente lo scontro tra Rufy e Kaido anche sul piccolo schermo. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1076 🚨 CONFIRMED! One Piece Episode 1076 is the Finale Episode of Luffy Vs. Kaido. pic.twitter.com/cKahUABvIV — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) August 19, 2023

Come si può leggere, l’eterno combattimento da Monkey D. Rufy e l’imperatore Kaido si concluderà definitivamente con l’episodio 1076. Quindi questo vuol dire che mancano esattamente quattro episodi alla definitiva vittoria del capitano dei Cappelli di Paglia. Ricordiamo che il 20 agosto Toei rilascerà l’episodio 1074 che sarà intitolato Senza via di fuga! L’Inferno sull’Isola degli Orchi.

L’adattamento animato di One Piece ha svolto un lavoro eccellente nella realizzazione degli episodi di questa saga. Infatti molto prima dei primi successi dei Cappelli di Paglia contro i membri dei pirati delle Cento Bestie di Kaido, la qualità grafica degli episodi era completamente rivoluzionata. Nessun fan aveva mai visto prima dinamiche grafiche e visive come queste in precedenza. A portare l’anime al centro dell’attenzione di tutti, però, è sicuramente stata l’introduzione del Gear Fifth sul piccolo schermo.

Parliamo dell’episodio 1071, che ha mandato l’intero fandom in visibilio, poiché ha finalmente dato vita al risveglio del nuovo potere di Rufy. Ora il protagonista della serie ha in pugno il suo nemico, dopo aver subito una serie di sconfitte. La sua rivincita è però determinata da un atteggiamento infantile, quasi ridicolo. Definito da uno dei Cinque Astri di Saggezza come il potere più ridicolo del mondo, questo ha portato Rufy su un livello completamente superiore a quello di Kaido, ora in difficoltà come mai prima d’ora.

Ora che i fan sanno che lo scontro tra i due pirati si concluderà nell’episodio 1076, è molto probabile che l’anime sarà molto vicino al nuovo arco narrativo.