Chainsaw Man è una delle IP più redditizie degli ultimi anni e dopo la pubblicazione della prima stagione anime, MAPPA ha steso un velo oscuro sul futuro della serie, mentre l’autore del manga Fujimoto sta pubblicando i nuovi capitoli della seconda parte della storia, intanto che i volumi hanno sfondato record assurdi di vendite in Giappone.

Sono mesi ormai che si vocifera di un film che dovrebbe anticipare la seconda stagione, ma ad oggi abbiamo solo dei leak e rumour; lo stessa vale per le nuove puntate. Nonostante nel corso di questi mesi ci sia stato poco movimento in merito, qualche dettaglio è sbucato e in maniera ufficiosa è stato confermato un lungometraggio animato dedicato, così come fatto da MAPPA con Jujutsu Kaisen ad esempio.

Come accennato però sembra arrivare una sorta di conferma per entrambi i prodotti, così come vediamo su @Tsumize e il suo tweet esplosivo: “LEAK: Il nuovo film e la seconda stagione di Chainsaw Man dello Studio MAPPA andranno in onda nel 2024.”

Da come possiamo leggere alla fine non si parla di annunci ma di trasmissioni vere e proprie. Questo vuol dire, sempre seguendo la logica del rumour, che MAPPA dovrebbe annunciare film e nuova stagione in questo 2023, cosa potenzialmente probabile data la notorietà della produzione.

Il problema iniziale per la serie animata è sorto quando il pubblico ha accusato MAPPA di aver edulcorato la serie, cambiando drasticamente l’atmosfera di Fujimoto creata nel manga, più oscuro, grezzo e violento rispetto alla controparte discussa in questa sede.

Forse questo ha frenato la produzione e prima dell’annuncio si stanno considerando più cose al riguardo, come quelle accennate poco fa in questo articolo. Come ribadito se il leak parla di una trasmissione nel 2024, tra qualche mese ci dovrebbero essere gli annunci ufficiali: cosa ne pensate?

