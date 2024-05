Hunter x Hunter: Togashi anticipa l’inizio del capitolo 406

Hunter x Hunter è tornato sulla bocca di tutti i fan negli ultimi giorni in quanto Yoshihiro Togashi è tornato ad aggiornare i suoi fan direttamente sul suo profilo Twitter (x). Non servono molte introduzioni per questa serie manga shonen, dato che è una delle più amate tra le serie pubblicate da Shueisha e l’entusiasmo per Hunter x Hunter non fa che crescere. Mentre il mangaka Yoshihiro Togashi prosegue lentamente la serie, il mangaka ha rilasciato un nuovo aggiornamento rivelando che sta iniziando a lavorare al capitolo 406.

E a rivelarlo è proprio Yoshihiro Togashi. Il mangaka sicuramente non usa spesso i social media, ma quando lo fa riesce sempre a rendere felice tutti i suoi fan. La scorsa settimana infatti, il mangaka ha iniziato a pubblicare immagini del lavoro su Hunter x Hunter. I post hanno rivelato che è tornato ufficialmente a lavorare al manga e ora Togashi ha iniziato a lavorare sul capitolo 406.

Con questo nuovo aggiornamento, sembra che il mangaka abbia terminato i lavori sul capitolo 405. Quindi è notevole in quanto sta proseguendo ad un buon ritmo. Finora non c’è modo di sapere quando il manga tornerà alla pubblicazione, ma tutto è in movimento. In precedenza, i nuovi capitoli di Hunter x Hunter sono stati pubblicati solo dopo aver raggiunto un certo numero in grado di poter essere racchiusi in un nuovo volume. Se ciò dovesse confermarsi anche in questo caso, Yoshihiro Togashi potrebbe pubblicare questi nuovi capitoli verso la fine del 2024.

Naturalmente, i fan inviano i loro migliori auguri al famoso mangaka della serie in questione. Non è un segreto che soffra di problemi di salute cronici e molti derivano dalla sua carriera nei manga. Dopo aver trascorso decenni a disegnare, la schiena di Yoshihiro ha subito gravi ripercussioni, quindi sfrutta le pause per prendersi cura della sua salute. Ora che il mangaka si sente abbastanza bene, è tornato a lavorare alla storia di Gon.

Fonte – Comicbook