One Piece – Netflix: svelati i primi dettagli sul casting dei nuovi personaggi

Uno dei progetti più attesi di One Piece è sicuramente la seconda stagione dell’adattamento live-action di Netflix che dovrebbe debuttare nel 2025. Infatti manca poco all’inizio delle riprese della prossima avventura della ciurma dei cappelli di paglia nella vita reale. Mentre l’anime e il manga continuano con l’arco di Egghead, l’adattamento live-action di Netflix ha il suo percorso da seguire. Infatti è appena emerso un nuovo aggiornamento molto importante che riguarda il casting dei nuovi personaggi del live-action di One Piece.

Questo riguarda precisamente un totale di sette nuovi personaggi che si uniranno alla seconda stagione di One Piece. Alcuni personaggi potrebbero sorprendere, ma i fan di One Piece si aspettavano che personaggi come la Principessa Vivi fosse presente. Quindi le informazioni sul casting si soffermano principalmente sull’età e sull’etnia degli attori.

Come si può vedere, secondo il casting, l’attrice che dovrà interpretare Vivi dovrà essere una donna tra i 17 e i 20 anni mediorientale/nordafricana o sud asiatica. Dato quello che sappiamo del regno di Arabasta, questo casting ha sicuramente senso. La regione desertica prende in prestito l’iconografia dal Medio Oriente, quindi One Piece spera di trovare un’attrice che possa rappresentare la regione.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, finalmente è arrivato il momento di Nico Robin. La talentuosa archeologa è un personaggio importante nella serie, ma durante la saga di Alabasta debutta con in alter ego, ossia Miss All Sunday. Pare che Netflix, per l’attrice di Nico Robin, sia interessata a una donna tra i 20 e i 39 anni di etnia ispanica/latinoamericana. E, naturalmente

Gli altri costing elencati includono Smoker, che dovrà essere interpretato da un attore bianco tra i 25 e i 35 anni e Tashigi che sarà interpretata da una donna asiatica tra i 20 e i 29 anni. Si scoprono anche i nomi di tre altri personaggi, ossia Miss Valentine, Mr.5 e Crocus che dovranno essere interpretati rispettivamente da un’attrice bianca tra i 20 e i 29 anni; un attore Nero nello stesso range di età e un uomo tra i 65 e i 79 la cui etnia non è specificata.

Ricordiamo che Crocus è colui che pesca letteralmente la ciurma di Cappello di Paglia dalla balena Lavoon, e consegna un regalo a Nami che permetterà di guidare i pirati attraverso la Linea Rossa fino alla Rotta Maggiore.

Attualmente, le riprese della seconda stagione del live-action di One Piece di Netflix dovrebbero iniziare quest’estate per debuttare poi nel 2025.

Fonte – Comicbook