Tra le uscite Planet Manga del 9 maggio 2024 troviamo l’attesa variant del volume 29 di Blue Exorcist, oltre all’esordio di Jinbocho Sisters, Make the Exorcist Fall in Love e Thunder3 (nello speciale Blind Pack). Inoltre tornano in una nuova edizione In Questo Angolo di Mondo, W.I.T.C.H. – Il manga e, nella nuova Discovery Edition, il primo numero di Shangri: La Frontier.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 9 maggio 2024.

Le uscite Planet Manga del 9 maggio 2024

Make the Exorcist Fall in Love 1

7,00 €

Make the Exorcist Fall in Love 1

Variant

12,90 €

LA NUOVA SUPER HIT DI SHUEISHA!

Qual è il peccato umano più grande? Toccherà all’esorcista più forte della Chiesa, un ragazzo di soli sedici anni, rispondere quando Satana invierà la tentazione più grande sulla sua strada. Una storia diabolica e incredibilmente action, sospesa tra Inferno e Paradiso. Il primo capitolo è ambientato in Italia! Uno shonen manga consigliato ai fan di Fullmetal Alchemist e Demon Slayer.

Blue Exorcist 29

Variant

Manga Graphic Novel 131

7,00 €

DESCRIZIONE

IL FIGLIO SARÀ IN GRADO DI SUPERARE IL PADRE?

Rin usa i propri poteri per contrastare Satana, ma niente sembra in grado di fermare la furia distruttrice del re dei demoni. Forse la chiave per ribaltare le sorti dello scontro non va cercata nella pura forza…

In Questo Angolo di Mondo

Omnibus

19,90 €

IN UN UNICO VOLUME BROSSURATO E DI GRANDE FORMATO, IL CAPOLAVORO DA CUI È STATO TRATTO L’OMONIMO E PLURIPREMIATO FILM D’ANIMAZIONE

La vita a Hiroshima scorre serena per Suzu, giovane sognatrice che interpreta la realtà disegnandola con una matita. Quando Shusuke la chiede in sposa, deve trasferirsi a Kure: è il primo di una serie di traumi che metterà a dura prova la sua tenacia nei drammatici giorni della Seconda Guerra Mondiale.

Jinbocho Sisters 1

7,00 €

DALL’AUTRICE DI SING “YESTERDAY” FOR ME, LA STORIA DI TRE SORELLE NEL QUARTIERE DELLE LIBRERIE PIÙ GRANDE DEL MONDO

Jinbocho si trova a Tokyo ed è in questo luogo che le sorelle Karakida si trasferiscono per prendersi cura della libreria del nonno, inseguendo sogni e sfide personali. Sarà Tsugumi, introversa e un po’ schiva, a gestirla…

Thunder3 Blind Pack 1

7,50 €

IL MULTIVERSO ENTRA NEL MONDO DEI MANGA E IL RISULTATO È UN INCREDIBILE FUMETTO D’AZIONE

Tre studenti delle scuole medie inseriscono in un lettore un dischetto ricevuto da un professore… e finiscono in un mondo del tutto differente dal loro! È l’inizio di un viaggio unico e affascinante.

TRE COVER DIVERSE: QUALE TROVERAI NEL BLIND PACK?

Shangri: La Frontier 1

Discovery Edition

1,00 €

SCOPRI L’UNIVERSO FANTASTICO DI SHANGRI-LA FRONTIER NELLA NUOVA DISCOVERY EDITION A SOLO 1 EURO!

Per Rakuro nessun videogame è troppo brutto per essere giocato… anzi, lui adora scovare proprio i titoli che nessuno al mondo vorrebbe completare. Adesso però vuole mettersi alla prova con il gioco del momento: Shangri-La Frontier. Sarà all’altezza della sfida?

Shangri-La Frontier 14

5,20 €

INIZIA LA SFIDA TRA GLI “SCAPPATI DA CASA” RIUNITI DA KEI UOMI E I FORTISSIMI STAR RAIN DI SYLVIA GOLDBERG

Peccato solo che il Pro Gamer non riuscirà a prendere parte alla competizione se i suoi amici non riusciranno a tirarla per le lunghe… Basteranno un buon piano e tanta follia per compiere il miracolo?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Shangri-La Frontier Expansion Pass 14

8,20 €

UN’EDIZIONE CORREDATA DA UNA COPERTINA VARIANT PER VERI E PROPRI COMPLETISTI

Volete scoprire tutti i retroscena del mondo di ShangriLa Frontier attraverso una serie di racconti inediti? Non fatevi sfuggire questo bundle e collezionate i booklet!

Hirano e Kagiura 3

7,00 €

BATTICUORE SENZA FINE

Cosa prova Hirano per Kagiura? Dice di voler continuare a condividere la stanza con lui al dormitorio, ma si ostina ad affermare che è solo per amicizia. Kagiura è pronto a tutto pur di vedere corrisposti i propri sentimenti…

Chainsaw Man 16

5,20 €

DOPO LA BATTAGLIA CON IL DIAVOLOCADUTA, LA CHIESA DI CHAINSAW MAN PORTA AVANTI L’OPERA DI PROSELITISMO

Asa riceve una visita inaspettata… e una rivelazione scioccante. Ma quello più in crisi di tutti è Denji, costretto a una scelta estrema: vivere una vita normale o continuare a essere Chainsaw Man?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Sakura, Saku 8

Manga Love 174

5,20 €

PERCHÉ SAKU NON È AL SETTIMO CIELO DOPO AVER RICEVUTO UNA DICHIARAZIONE D’AMORE DAL RAGAZZO CHE LE PIACE?

Il problema è che ha un dubbio tremendo: e se Haruki provasse ancora dei sentimenti per l’amica d’infanzia Hazuki? A complicare il tutto, c’è qualcuno deciso a provarle tutte pur di far innamorare Saku di sé…

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 14

Il Mito di Hades

Manga Saga 82

5,20 €

L’ARRIVO DI UNO SPECTER FEROCISSIMO

Yato e Yuzuriha, insieme a una truppa di Saint, hanno rintracciato la leggendaria nave della speranza, il veliero che potrà condurre l’esercito di Athena all’assalto del Lost Canvas in cielo. Il lavoro dei solerti carpentieri per riparare il vascello incontra un ostacolo…

Togen Anki: Sangue Maledetto 11

Manga Best

5,20 €

NON TUTTI I POSSESSORI DI SANGUE DEMONIACO FANNO PARTE DELL’ONI KIKAN…

Tra i ribelli, spicca la Kikoku-tai: un’organizzazione militante che ha l’obiettivo di massacrare tutti i Momotaro! Il loro leader è un figlio del Kishin proprio come Shiki. Inizia una nuova saga!

Shy 16

Manga Fight 66

5,20 €

COSA FARESTE SE FOSTE NEI PANNI DI LADY BLACK?

La bellissima eroina con un passato nero come il suo soprannome ha rivissuto il momento peggiore della propria vita. La tentazione di accettare l’offerta di Stigma è forte: abbandonare tutto e rifugiarsi in un illusorio mondo di felicità…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

W.I.T.C.H -Il Manga 1

8,00 €

W.I.T.C.H -Il Manga 1

Variant

9,00 €

UN GRANDE SUCCESSO INTERNAZIONALE

Ritorna la serie di W.I.T.C.H. nel manga di Haruko Iida, che si ispira al fumetto italiano per raccontarci la storia del risveglio delle cinque guardiane. Cinque giovani predestinate a salvare il mondo devono affrontare la responsabilità dei loro poteri magici e i problemi dell’adolescenza

W.I.T.C.H -Il Manga 2

8,00 €

W.I.T.C.H -Il Manga 2

Variant

9,00 €

A HEATHERFIELD, CITTÀ DOVE WILL SI È TRASFERITA, ACCADONO COSE STRANE…

Will e altre quattro ragazze (Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin) hanno scoperto di avere in comune molto di più del semplice fatto di frequentare la stessa scuola: sono le guardiane scelte dall’oracolo di Kandrakar. Ma che fine ha fatto la loro compagna Elyon?

A Scuola di Manga con Shonen Jump

16,00 €

UN FANTASTICO VOLUME FIRMATO DAI REDATTORI DEL MITICO SHONEN JUMP PER CARPIRE I SEGRETI DELLA CREAZIONE DI UN MANGA

Consigli e dritte indispensabili per ogni aspirante autore raccolti direttamente dai professionisti della rivista, con il contributo di mangaka superstar come Eiichiro Oda, Tite Kubo, Gege Akutami, Tatsuki Fujimoto e molti altri ancora!

I fiori del male 1

Aku no Hana

7,00 €

Takao Kasuga è affascinato del capolavoro di Baudelaire, I fiori del male. Un giorno, sulla scia di un impulso, fa qualcosa che non avrebbe mai dovuto fare. Inizia così una lenta discesa nella terra di confine tra moralità e immoralità, complice il ricatto di una compagna di classe che ha visto tutto…

One-Punch Man 20

5,20 €

Il momento tanto atteso è arrivato: l’Associazione Eroi schiera i suoi campioni più potenti, i classe S, e lancia l’attacco al quartier generale dell’Associazione Esseri Misteriosi! Tra di loro, però, non c’è Saitama… ONE e Yusuke Murata creano un nuovo capolavoro della storia dei manga!

Naruto il Mito 39

5,20 €

Sasuke decide che non ha più a da imparare da Orichimaru e uccide il suo perfido mentore per formare una squadra con cui soddisfare la propria sete di vendetta.

Naruto il Mito 45

5,20 €

Contro Killer Bee, forza portante dell’Ottacoda, Sasuke è costretto a ricorrere al terrificante potere di Amaterasu. Riuscirà il Falco ad avere la meglio sull’avversario? intanto Naruto continua gli allenamenti sul monte Myoboku per apprendere le tecniche eremitiche. Lo anima il ricordo del maestro Jiraiya, del quale ora ripercorre la strada. Durante la sua assenza Pain sferra un micidiale attacco al Villaggio della Foglia… Esplosivo!

Naruto il Mito 48

5,20 €

Naruto ha sconfitto anche l’ultimo Pain, ma Nagato, il marionettista che stava dietro l’assalto al Villaggio della Foglia, è ancora vivo. Naruto riesce a rintracciarlo e decide di andare ad affrontarlo da solo. Prima di combattere, però, gli chiede di spiegargli le ragioni della sua condotta, perché, come il proprio maestro Jiraiya, vuole trovare una soluzione non violenta per risolvere il conflitto. Nagato parla quindi del suo doloroso passato, che convince Naruto a scegliere la strada della compassione.

Naruto il Mito 63

5,20 €

Naruto il Mito 64

5,20 €

Naruto continua la battaglia contro Madara Uchiha e Tobi, decisi a sottoporre il mondo intero a una gigantesca illusione che toglierà il libero arbitrio all’umanità.

Naruto il Mito 66

5,20 €

Sasuke libera Orochimaru per chiedergli di resuscitare i primi quattro hokage. Dopo aver conversato con loro, Sasuke comprende il volere del fratello e decide di opporsi al piano di Madara.

Naruto il Mito 67

5,20 €

Naruto, Sasuke e gli hokage del passato continuano a combattere nell’apocalittico scontro che determinerà le sorti dell’umanità. Potrà un’alleanza così straordinaria tenere testa alla forza portante della Decacoda?

Naruto il Mito 68

5,20 €

Naruto, assieme all’esercito alleato dei ninja, continua la disperata battaglia contro Madara Uchiha e Tobi, i due Uchiha decisi a sottoporre il mondo intero a una gigantesca illusione che toglierà il libero arbitrio all’umanità.

Spy x Family 8

5,20 €

ALZI LA MANO CHI NON HA PENSATO ALMENO UNA VOLTA DI MOLLARE TUTTO E CAMBIARE VITA!

Sennonché, se sei un abile sicario agli ordini di un’organizzazione segreta, cambiare è ancora più complicato. Mentre svolge un pericoloso incarico a bordo di una nave da crociera, Yor inizia a porsi domande sul proprio lavoro…

Spy x Family 9

5,20 €

A SPENSIERATA VACANZA A BORDO DI UNA NAVE DA CROCIERA DELLA FAMIGLIA FORGER…

Un piano di assassinio da sventare, un discreto numero di bombe da disinnescare e un’escursione sulla terraferma… se nel frattempo i protagonisti sono sopravvissuti. In fondo, il bello delle vacanze è lasciarsi trasportare dagli eventi.