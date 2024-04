Shangri-La Frontier: annunciata la seconda stagione dell’anime

Shangri-La Frontier ha annunciato che l’anime tornerà con una seconda stagione prima del previsto. Shangri-La Frontier ha dato il via all’adattamento anime della serie di romanzi web di Katarina lo scorso autunno, presentando ai fan un approccio molto più rilassato alle avventure videoludiche di questa serie. Shangri-La Frontier ha proseguito con gli episodi della sua prima stagione dell’anime durante i mesi invernali del 2024. E adesso si è conclusa prima del programma della primavera 2024. La prima stagione anime era divisa in due parti, e per fortuna i fan potranno subito aspettarsi molti altri episodi in arrivo.

La prima stagione di Shangri-La Frontier si è conclusa con l’episodio 25 questo fine settimana. E in seguito alla sua conclusione è stata rapidamente confermata la seconda stagione di Shangri-La Frontier. Inoltre si scopre che l’anime non solo ha annunciato che la stagione 2, ora in lavorazione, ma questa presenterà due parti con la prima che debutterà nel mese di ottobre 2024. Quindi farà parte del programma anime dell’autunno 2024.

La seconda stagione della serie web novel scritta sarà presentata in anteprima questo ottobre come parte del programma autunnale di quest’anno. E quindi anche la stagione sequel durerà fino al programma invernale del 2025. In totale gli episodi saranno 24 o 26, in modo da poter andare in onda da ottobre fino alla fine di marzo del prossimo anno. Di conseguenza possiamo confermare che la seconda stagione avrà una durata pari a quella della prima.

Le vicende ruotano attorno allo studente del secondo anno delle superiori Rakurou Hizutome. Il protagonista è interessato ad una sola cosa, ossia trovare giochi di scarsa qualità e completarli. Le sue abilità come videogiocatore non sono seconde a nessuno, e dalla sua prospettiva, nessun gioco è mai troppo brutto per essere giocato. Per questo, quando sente parlare del nuovo gioco in realtà virtuale Shangri-La Frontier, lo studente fa quello che sa fare meglio. Forte delle sue capacità, decide di saltare il prologo per passare subito all’azione. Ma anche se si tratta di un giocatore esperto, non sarà facile per Rakurou a scoprire tutti i segreti che si nascondono in Shangri-La Frontier.

