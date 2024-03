Marvel 1943: il videogioco con Capitan America e Black Panther durante la guerra

Skydance New Media e Marvel hanno rilasciato un nuovo trailer di “Marvel 1943: Rise of Hydra” in occasione dello showcase State of Unreal di Epic Games.

Skydance New Media, guidata dalla pluripremiata scrittrice e regista Amy Hennig, e Marvel Games hanno condiviso ulteriori dettagli sul loro prossimo gioco d’azione e avventura di stampo narrativo, Marvel 1943: Rise of Hydra. Un nuovo trailer offre ai fan un’anteprima di una storia originale che porta i giocatori in un’avventura dell’epoca della Seconda Guerra Mondiale con un gruppo di quattro eroi giocabili in diversi momenti del gioco.

A brand-new look into @Skydance New Media and Marvel Games’ epic WWII-era adventure featuring four unique heroes, ‘Marvel 1943: Rise of Hydra’. Learn more: https://t.co/xWU5f3Nj0S #Marvel1943 pic.twitter.com/szvHOPQDwm — Marvel Games (@MarvelGames) March 21, 2024

Durante la storia del gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di quattro personaggi centrali: un giovane Steve Rogers, alias Capitan America; Azzuri, il nonno di T’Challa e la Pantera Nera della Seconda Guerra Mondiale; Gabriel Jones, un soldato americano e membro degli Howling Commandos; e Nanali, una spia wakandiana che si trova nella Parigi occupata.

In the chaos of war, worlds collide. @Skydance New Media and Marvel Games present ‘Marvel 1943: Rise of Hydra’, an original story where four heroes must overcome their differences and form an uneasy alliance to confront their common enemy. #GDC2024 #Marvel1943 pic.twitter.com/71dKVI9tRh — Marvel Games (@MarvelGames) March 20, 2024

Il nuovo trailer della storia è stato rivelato durante il keynote State of Unreal di Epic Games il 20 marzo 2024, dove Skydance New Media ed Epic Games hanno annunciato la loro collaborazione in corso per portare le immagini all’avanguardia di Marvel 1943: Rise of Hydra. Mostrando le ultime caratteristiche dell’Unreal Engine 5.4 di Epic, Skydance New Media ha presentato il trailer e uno speciale sneak peek di una scena chiave tra Capitan America e Pantera Nera nella Parigi occupata.

Meet the cast and composer for the upcoming @Skydance New Media and Marvel Games title ‘Marvel 1943: Rise of Hydra.’ Learn More: https://t.co/7Q3pzbUUTI #GDC2024 #Marvel1943 pic.twitter.com/5ri2GvMqhG — Marvel Games (@MarvelGames) March 20, 2024

Con l’uscita del gioco nel 2025, i giocatori possono aspettarsi un gameplay esaltante ispirato ai fumetti, ai film e alle serie televisive Marvel. Marvel 1943: Rise of Hydra cattura l’azione, l’eccitazione e l’avventura in giro per il mondo che ha deliziato i fan per decenni. Non vediamo l’ora di condividere altre novità.