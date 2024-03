I simbionti invadono il Multiverso in Venomverse Reborn

Niente resta morto per sempre nel Multiverso Marvel: dopo Death of Venomverse la scorsa estate, a giugno arriverà la nuova miniserie Venomverse Reborn, in cui troveremo nuove e vecchie versioni alternative del simbionte ragnesco, tra cui quelle che stanno esordente in What If…? Venom.

In quattro numeri da brivido, VENOMVERSE REBORN vedrà creatori superstar dare una svolta unica al mito del simbionte e scatenare arditissime evoluzioni su eroi e criminali simbionti già noti. Spaziando dall’horror al fantasy e tutto quello che c’è in mezzo, VENOMVERSE REBORN offre qualcosa per ogni fan, e ogni numero sarà racchiuso da una nuova storia cardine di Venom scritta dall’attuale scrittore di VENOM Al Ewing. Non perdete l’occasione di scoprire cosa stia tramandando l’attuale architetto di Venom insieme all’artista Danilo S. Beyruth per gettare le basi della prossima epopea del simbionte!

In VENOMVERSE REBORN #1, Benjamin Percy e Brian Level danno il via alla storia dell’omicidio degli Eroi più potenti della Terra da parte di uno di loro… ma chi? Quindi, Christos Gage trascina il Venom di Marvel’s Spider-Man 2 di Insomniac Games attraverso il Venomverse per affrontare Knull!

In VENOMVERSE REBORN #2, Phillip Kennedy Johnson e John McCrea presentano una versione brutale del Venom nato nell’epoca dei Vichinghi! Poi, da Adam Warren e Chris Cross arriva il ritorno dell’ultima vita biologica nel suo universo, il Venom di Venom: The End! Inoltre, Chris Giarrusso torna con una storia di Venom dei Mini-Marvels!

Ecco cosa ha dichiarato Al Ewing sulla miniserie:

“Mi sto occupando della storia che fa da cornice a questi numeri, e questo significa che posso vedere tutte le nuove avventure del simbionte nella mia casella di posta elettronica prima di chiunque altro al di fuori della redazione, e questo è sicuramente un vantaggio del lavoro. Se siete fan di alcuni degli aspetti più cosmici che abbiamo portato a Venom negli ultimi tempi, dovreste essere più che soddisfatti. Ma il bello di una serie antologica come questa è che c’è qualcosa che accontenta tutti coloro che si tuffano nella nostra pozza simbiotica”