Thanos ancora a caccia delle Gemme dell’Infinito in Infinity Watch

In uscita nel corso dell’estate, la saga INFINITY WATCH prenderà il via a giugno con THANOS ANNUAL #1 e riprenderà le fila del crossover tra annual INFINITE DESTINIES, che uscì nel 2020 in versione profondamente modificata a causa della pandemia che sconvolse tutti i piani editoriali e narrativi del periodo.

Gli artefatti più ambiti dell’universo conosciuto sono riemersi e questa volta sono legati ai corpi e alle anime di alcuni eroi e criminali in erba della Marvel. Per il Titano Pazzo, questo rende la sua caccia a loro ancora più dolce.

In nove annual, a partire da THANOS ANNUAL #1 di giugno, assisterete all’ultima saga dell’Infinito che sconvolgerà il cosmo, mentre icone celebri e nuovi beniamini dei fan si scontreranno per contenere o controllare il potere illimitato delle Pietre dell’Infinito. Il grande evento estivo deciderà il destino delle pietre e culminerà con la formazione di una nuova formazione di leggendari guardiani delle gemme: l’INFINITY WATCH.

Il crossover INFINITY WATCH sarà diretto dall’acclamato scrittore Derek Landy (CAPTAIN AMERICA/IRON MAN). Oltre a scrivere i capitoli chiave dell’evento, Landy collaborerà con la disegnatrice Sara Pichelli per la realizzazione di storie di appendice in ciascuno dei nove annual che seguiranno la creazione e l’inseguimento del misterioso Portatore della Pietra della Morte, che sarà rivelato in THANOS ANNUAL #1.

La saga seguirà le precedenti storie delle Gemme dell’Infinito con il ritorno degli ultimi portatori, tra cui Star, Overtime, Principe del Potere, Quantum e Multitude, oltre a presentare per la prima volta il nuovo Portatore della Pietra della Mente! Mentre gestiscono i loro poteri divini e la diffidenza dei loro pari, Thanos – reduce dalla sua drammatica trasformazione nella recente miniserie THANOS di Christopher Cantwell – inizia una sanguinosa marcia per reclamare ancora una volta il suo oscuro destino.

Riguardo alla creazione dell’ultima saga delle Pietre dell’Infinito, Landy ha dichiarato:

“Quando scrivi per la Marvel, tutto ciò che puoi sperare è di aggiungere il tuo filo all’enorme arazzo di storie che si sta svolgendo dal 1961. Essere chiamato a dirigere questo prossimo capitolo è una prospettiva che va oltre la mia misera immaginazione. Posso lavorare su personaggi che non ho mai scritto prima – Thanos! Hulk! – e trascinarli nella storia accanto alla nuova generazione di eroi come Ms. Marvel e Spider-Boy”, ha continuato. “Per fortuna non c’è assolutamente alcuna pressione, perché i fan dei fumetti sono un gruppo notoriamente accomodante, pronto a perdonare se… oh, santo cielo”.

Ecco i primi tre annual che comporranno l’affresco di INFINITY WATCH, a cui faranno seguito gli annunci dei rimanenti sei capitoli (di cui Landy ha già anticipato gli annual di INCREDIBLE HULK e di AVENGERS, che sarà probabilmente il capitolo finale)

THANOS ANNUAL #1 – “INFINITY WATCH” PARTE PRIMA!

Scritto da DEREK LANDY

Disegni di SALVADOR LARROCA & SARA PICHELLI

Copertina di SALVADOR LARROCA

Benvenuti a INFINITY WATCH! Thanos parte alla ricerca delle Pietre dell’Infinito, ma si trova di fronte a uno shock quando scopre che le Pietre dell’Infinito sono state incorporate in persone reali come Star, Quantum, Overtime, Prince of Power e Multitude! Aspettate, ci sono sei Pietre dell’Infinito ma solo cinque persone nell’elenco?! Non perdetevi l’inizio di questa saga che sconvolge l’Universo Marvel!

AMAZING SPIDER-MAN ANNUAL #1 – “INFINITY WATCH” PARTE SECONDA!

Scritto da DEREK LANDY

Disegni di RON LIM e SARA PICHELLI

Copertina di SALVADOR LARROCA

Il Portatore della Pietra del Tempo, alias Overtime, affronta Spider-Man! Da un lato viaggi nel tempo, dall’altro il Senso di Ragno, mentre l’Infinity Watch cresce e l’universo finisce in un mare di guai… IN PIÙ, arriva il Portatore della Pietra della Morte, mentre la storia collega-annual di Derek Landy e Sara Pichelli prosegue con più sorprese di quante ne possiate gestire!

IMMORTAL THOR ANNUAL #1 – “INFINITY WATCH” PARTE TERZA!

Scritto da AL EWING

Disegni di DAVID BALDEÓN & SARA PICHELLI

Copertina di SALVADOR LARROCA

Di fronte alla minaccia di Utgard e alla profezia del suo stesso destino, il figlio di Odino cercò la leggendaria Pietra del Potere per aiutarlo a combattere. Solo due cose lo ostacolavano. In primo luogo, il potente Campione dell’Universo, con una forza pari a quella di Thor, era anch’egli alla ricerca della pietra. In secondo luogo, la Pietra è ora all’interno di una persona: il Principe del Potere! Inoltre, Derek Landy e Sara Pichelli continuano il viaggio del Portatore della Pietra della Morte e della cicatrice che lascerà nell’universo!