Tra le uscite Marvel targate Panini del 18 aprile 2024 troviamo le tante uscite mutanti collegate a Fall of X e l’esordio, anche con variant cover firmata da Humberto Ramos e Zerocalcare, della nuova serie Spider-Boy, dedicata al giovanissimo eroe aracnide la cui esistenza era stata finora dimenticata da tutto l’Universo Marvel.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 18 aprile 2024.

Le uscite Marvel Panini del 18 aprile 2024

X-Men 31

Gli Incredibili X-Men 411

6,00 €

Contiene: X-Men (2021) #29, Dark X-Men (2023) #5, Marvel Voices: X-Men (2023) #1 (1)

Se gli X-Men hanno già tanti problemi, perché non mandare qualcuno di loro a cercare altri guai…

…nella Latveria del Dr. Destino?!

Nel frattempo Madelyne Pryor si scontra con la sua controparte più malvagia…

…e l’esistenza dei Dark X-Men giunge al capolinea!

Immortal X-Men 19

Immortal X-Men 22

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #18, X-Men Red (2022) #18

Madre Virtuosa svela i suoi piani, ma riuscirà a raggiungere il suo obiettivo?

Intanto Xavier affronta Sinistro… e scopre una terribile verità.

Destiny apprende la verità su Madre Virtuosa, forse troppo tardi!

Su Arakko inizia lo scontro finale fra Tempesta e Genesis, e scende in campo Apocalisse!

X-Force 44

X-Force 48

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #47

Nuova base per X-Force e nuovi arrivi nel gruppo, direttamente dalle pagine di X-Men: Fall of X vol. 5.

Riusciranno Logan e soci a sfuggire a Orchis e alle nuove Sentinelle?

Cosa ha intenzione di fare Kid Omega?

E quale sarà il destino di Colosso?

Wolverine 43

Wolverine 447

3,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #40

Logan alza il tiro e vuole colpire Orchis al cuore…

…e questa volta ha un alleato: Spider-Man!

Ma il luogo in cui andranno non ha molti tetti dai quali spenzolare!

Inoltre… un’attesa riunione!

Deadpool 6

Deadpool 166

3,00 €

Contiene: Deadpool (2022) #10

Lo scontro con l’Atelier giunge al culmine con uno scontro inaspettato…

…perché Deadpool dovrà affrontare l’amata Valentine Vuong!

Sarà il suo cuore a cedere per primo…

…o le braccia di vetro della donna che ha detto di amarlo?

Spider-Boy 1

3,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #1

Un nuovo Ragno-mensile per il trentennale di Panini Comics!

E a grande richiesta, dopo gli exploit su Amazing Spider-Man e Ai confini dello Spider-Verse: L’avanguardia…

…il protagonista è il Tessiragnatele più nuovo e giovane: Bailey Briggs!

Ospite d’onore? Peter Parker, lo stupefacente Spider-Man!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

Spider-Boy 1

Variant Cover

5,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #1

Un nuovo Ragno-mensile per il trentennale di Panini Comics con variant cover team-up inedita realizzata a quattro mani da Humberto Ramos e Zerocalcare!

E a grande richiesta, dopo gli exploit su Amazing Spider-Man e Ai confini dello Spider-Verse: L’avanguardia…

…il protagonista è il Tessiragnatele più nuovo e giovane: Bailey Briggs!

Ospite d’onore? Peter Parker, lo stupefacente Spider-Man!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 64

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #255/258

Morte e rinascita degli X-Men!

Con gli Uomini-X scomparsi, Forge e Banshee hanno formato una nuova squadra! Basterà a fermare la Freedom Force di Mystica?

Il debutto di Psylocke… nella mitica “versione ninja”!

Storie che hanno fatto la storia, firmate da Chris Claremont, Marc Silvestri e uno strepitoso Jim Lee!

X-Men: Fall of X 5

17,00 €

Contiene: Realm of X (2023) #4, Uncanny Spider-Man (2023) #4/5, X-Men Blue: Origins (2023) #1, Alpha Flight (2023) #5, Astonishing Iceman (2023) #5

Ultimo appuntamento con Fall of X e gran finale dell’incredibile Spider-Man…

…con il vero Tessiragnatele e le vere origini di Nightcrawler!

Dani, Illyana, Typhoid Mary e le altre mutanti riusciranno a tornare a casa?

Inoltre, il fato di Alpha Flight e l’Uomo Ghiaccio al salvataggio di Romeo

Avengers Arena 2

Il Gioco Continua

Marvel Manga Edition

12,00 €

Contiene: Avengers Arena (2012) #7/12

COME È NATA L’IDEA DI MONDO ASSASSINO E QUALI SEGRETI NASCONDONO X-23 E DARKHAWK?

Il supercriminale Arcade ha rapito sedici giovani super umani, mettendoli l’uno contro l’altro in un’isola deserta ricca di trappole mortali. Con le prime vittime, i membri dei Runaways, degli X-Men e della Avengers Academy hanno capito che l’unica possibilità di salvezza è giocare a questo sadico e perverso reality-game.

Hulk VS. Thor: Vessilli di Guerra

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha (2022) #1, Thor (2020) #25 (I), Thor (2020) #26, Hulk (2021) #7/8

Un crossover cataclismatico destinato a spaccare!

Le vite di Hulk e Thor hanno subito dei cambiamenti, ma una cosa rimane intatta: la loro rivalità!

I due Avengers entrano in conflitto in circostanze misteriose, ma la potenza del Dio del Tuono sarà abbastanza per affrontare il Golia Verde, che ora controlla la sua rabbia?

Donny Cates scatena le due icone Marvel nella loro battaglia più epica di tutti i tempi!