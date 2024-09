Jujutsu Kaisen: Gojo tornerà prima della fine?

Con la conclusione di Jujutsu Kaisen ormai alle porte, il manga sembra non dover più nulla ai suoi fan, se non il possibile ritorno di Satoru Gojo prima dell’epilogo definitivo. L’annuncio che la serie, pubblicata su Weekly Shonen Jump di Shueisha, finirà entro la fine del mese ha colto di sorpresa il fandom, così come la rivelazione che la battaglia contro Sukuna rappresenterà lo scontro finale. Con solo tre capitoli rimasti, ci sono ancora diverse domande senza risposta che necessitano di una soluzione prima che tutto volga al termine.

La Speranza di Rivedere Gojo

Il combattimento contro Sukuna è giunto alla sua conclusione e Yuji Itadori, insieme ai pochi stregoni sopravvissuti, si prepara per ciò che verrà dopo. Nonostante le molteplici perdite subite durante questa battaglia, c’è una morte che continua a sembrare non del tutto definitiva: quella di Satoru Gojo. In una serie dove i personaggi sono tornati in vita da situazioni apparentemente senza speranza, e considerando la potenza straordinaria di Gojo, è facile comprendere perché molti fan sperino ancora in un suo ritorno prima della fine.

Gojo ha rappresentato una figura centrale nel manga, superando persino Yuji Itadori in termini di popolarità e affetto tra i lettori. La sua morte, per quanto in linea con il tono tragico della storia, sembra qualcosa di difficile da accettare. Ma è proprio per questo che un ritorno potrebbe apparire forzato o addirittura superfluo, se non ben gestito.

Il desiderio di rivedere Gojo è comprensibile. Yuji e i suoi compagni sembrano avviarsi verso un finale sorprendentemente positivo, e un ritorno di Gojo potrebbe rappresentare un elemento catartico per concludere la serie in modo memorabile. Tuttavia, la domanda resta: è necessario? Nobara Kugisaki è tornata giusto in tempo per infliggere il colpo decisivo a Sukuna, e un ritorno di Gojo potrebbe rischiare di sminuire il significato di tutte le battaglie combattute finora, riducendo l’impatto delle perdite subite.

La questione centrale è se Gojo possa davvero tornare in vita a questo punto della storia. Certo, ci sono possibilità. Il manga ha già introdotto meccanismi di ritorno dalla morte, come Kenjaku e Yuta che trasferiscono i loro cervelli in nuovi corpi, e qualcosa di simile potrebbe teoricamente accadere con Gojo. Tuttavia, questa soluzione rischia di sembrare una trovata narrativa poco originale e anticlimatica. Sarebbe davvero un modo degno di concludere il suo arco narrativo?

Da un punto di vista critico, forse il modo migliore per onorare il personaggio di Gojo sarebbe lasciarlo riposare in pace. Forzare un ritorno potrebbe tradire la gravitas con cui la sua morte è stata trattata. In una serie che ha sempre affrontato con serietà il tema della morte e del sacrificio, Gojo dovrebbe rimanere un simbolo di ciò che è stato perduto, non di ciò che potrebbe tornare. La sua scomparsa potrebbe fungere da punto di svolta per gli altri personaggi, spingendoli a crescere e a trovare la loro strada in un mondo che cambia.

Se Gojo dovesse riapparire, anche solo per un ultimo saluto simbolico, potrebbe chiudere la serie in modo soddisfacente. Ma il rischio è che questa scelta narrativa si trasformi in un’arma a doppio taglio, trasformando un finale potente in qualcosa di meno significativo. Alla fine, la vera domanda è: Jujutsu Kaisen deve davvero riportare Gojo in vita, o sarebbe meglio che ci insegnasse, ancora una volta, ad accettare l’inevitabile?

Fonte Comic Book