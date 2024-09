One Piece: l’anime rivelerà la verità sulla morte di Cobra

L’anime di One Piece è pronto a rivelare una grande cospirazione e l’anteprima del prossimo episodio svelerà la verità sul grande segreto legato al Re Cobra di Alabasta. L’anime di One Piece ha cambiato direzione durante una nuova fase dell’arco di Egghead poiché gli ultimi episodi hanno spostato la loro attenzione da Rufy e i Cappelli di Paglia che cercano di fuggire dal laboratorio dell’isola di Vegapunk. A differenza dell’arco di Wano, questo arco si è espanso su ciò che sta accadendo nel resto del mondo mentre la ciurma di Rufy è alle prese con la propria lotta.

Gli ultimi episodi della serie anime si sono riconcentrati su Sabo che non solo è sopravvissuto a tutto su Marijoa, ma ha anche una storia molto diversa da raccontare su ciò che è successo all’ultimo reverie. Infatti non è lui il responsabile della morte di Re Cobra, come era stato riferito al resto del mondo. Il grande amico di Rufy e Acd ha raccontato la vera storia, dato che ha scoperto qualcosa di incredibile durante l’incontro tra Cobra e i Cinque Astri. Ora finalmente vedremo di cosa si trattava in realtà.

L’ episodio 1118 si è concluso con Sabo che ha colmato altre lacune al Reverie. Questo non solo ha rivelato come lui e gli altri generali dell’Esercito Rivoluzionario sono riusciti salvare Kuma dalle grinfie dei Draghi Celesti, ma ha anche rivelato che Re Cobra stava cercando un incontro con i Cinque Astri. Fatto questo, ha iniziato a mettere in discussione alcune cose su ciò che aveva imparato dalla storia della sua famiglia sullo stato reale del mondo. Notando che c’era un trono al centro del mondo, le cose si sono solo complicate da lì.

Sorprendentemente, Im è uscito allo scoperto facendosi strada verso questo trono per poi sedersi sopra di esso. Sebbene i fan abbiano già visto questa figura misteriosa in precedenza, questa è la prima volta per Cobra. E oltre a chiedere cosa sia realmente accaduto durante il Secolo del Grande Vuoto, ha anche accennato al fatto che c’è un pezzo della storia della sua famiglia che si collega a dei segreti.

L’anteprima dell’episodio 1119 di One Piece anticipa che presto le cose andranno ancora peggio per Cobra, dato che è stato marchiato a morte da Im e dai Cinque Astri. Toei ha rilasciato una sinossi ufficiale che riportiamo di seguito:

“Sorpreso di vedere qualcuno sedere sul Trono Vuoto, Re Cobra si prepara alla morte mentre apprende la verità del mondo. Affrontando un destino crudele che non può vincere, si affida a Sabo per il segreto di 800 anni della Famiglia Nefertari!“.

Fonte – Comicbook