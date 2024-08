One Piece 1123: l’ultimo desiderio di Vegapunk

L’ingresso di Vegapunk nella saga finale di One Piece ha cambiato le carte in tavola per Monkey D. Luffy e i suoi compagni. Dopo il loro arrivo sull’Isola del Futuro, i Cappelli di Paglia hanno imparato tanto su argomenti come i Frutti del Diavolo, su Vegapunk stesso e la storia delSecolo del Grande Vuoto. Mentre Vegapunk era nel mirino del Governo Mondiale, è riuscito a far arrivare un messaggio sorprendente al mondo intero. Nell’ultimo capitolo del manga, si scoprono i dettagli del piano di Vegapunk e come la sua ultima richiesta fosse rivolta a se stesso.

Come tutti i lettori del manga hanno appreso, il messaggio di Vegapunk al mondo ruotava attorno al Secolo del Grande Vuoto e al come la Grand Line stia lentamente ma inesorabilmente affondando sotto il mare. Dopo aver decisamente lasciato il mondo intero a bocca aperta, lo scienziato ha cambiato le carte in tavola anche dopo la sua morte. Nel capitolo recente, i lettori possono vedere Vegapunk lasciare un messaggio a se stesso, chiedendo a se stesso di accettare il suo destino.

Per assicurarsi che il Governo Mondiale non scoprisse il suo piano, Vegapunk aveva cancellato la sua mente e da quella dei suoi satelliti tutto quello che avevano deciso e fatto con la registrazione che rivelava i segreti sul mondo di One Piece. Il messaggio che Vegapunk ha lasciato a se stesso è il seguente:

“Buongiorno signori. Scoprirete che senza la vostra memoria, ci sarà un vuoto di 15 giorni, ma è stato fatto di vostra spontanea volontà. Ci sono molte sorprese nella storia per voi. Vi lascio con un’informazione. Il Governo Mondiale è a conoscenza della vostra ricerca sul Secolo del Vuoto, ma siate certi che avete già messo insieme la contromisura perfetta prima di precipitarvi verso la vostra gloriosa morte“.

Oltre a questo messaggio, Vegapunk esprime il suo ultimo desiderio. Lo scienziato infatti vuole solo che i Pirati di Cappello di Paglia siano coloro che troveranno il One Piece. Anche con Vegapunk ormai morto, la sua eredità continuerà ben oltre la sua scomparsa mentre i Pirati di Cappello di Paglia salpano verso il loro gran finale.

Fonte – Comicbook