Tra le uscite J-POP Manga del 18 settembre 2024 troviamo il quarto volume di #DRCL – midnight children, il Dracula in chiave manga a opera del premiatissimo sensei Shin’ichi Sakamoto.

Torna sugli scaffali anche lo spiritello dei bagni più amato di sempre. Hanako Kun – I sette misteri dell’accademia Kamome arriva con il volume 21.

I festeggiamenti per i diciotto anni dalla nascita di J-POP Manga non si fermano e arrivano, in esclusiva per le fumetterie, dei nuovi titoli a prezzo speciale! La Greatest Hit di questo mese è il primo volume del bestseller The Promised Neverland, mentre come Anime Celebration sarà disponibile il suggestivo Call of the night 1.

Continuano La Luna e l’Acciaio 5, Lei e il suo cane da guardia 7, My charms are wasted 9, Rosen Garten Saga 5, Servamp 20, Smile down the runway 22, Takahashi del negozio di biciclette 4 e L’essenza di una Musa 3.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 18 settembre.

Le uscite J-POP Manga del 18 settembre 2024

RISTAMPE

Randagi VOL. 1-4

Oshi no Ko – My Star 3, 4, 6, 7

The Promised Neverland 1, 10 e 18

Call of the night 1

Innocent Rouge 3, 5, 7, 8, 9 e 12

Pokémon – La Grande Avventura 5

Oblio e altre storie – JUNJI ITO COLLECTION

Hirayasumi 1

USCITE DIGITALI

#DRCL – midnight children 04

Rosen Garten Saga 05

My charms are wasted 09

Takahashi del negozio di biciclette 04

Hirayasumi 2