Call of the Night: un nuovo trailer conferma la data di uscita dell’anime

Call of the Night ha ufficialmente rivelato la sua data di uscita con un nuovo trailer in vista del suo debutto estivo.

La serie manga originale di Kotoyama era da subito considerato come uno dei manga più importanti. Inoltre quasi tutti i fan credevano che il manga avesse tutte le potenzialità per ricevere un’adattamento.

Così sarà, in quanto debutterà come parte del programma anime dell’estate 2022. Grazie al trailer, che è possibile guardare sopra, i fan possono ora farsi un’idea migliore su cosa aspettarsi, e quando. Per di più questo trailer introduce alcune novità.

Call of the Night farà il suo debutto il 7 luglio e si scoprono anche alcuni nomi degli attori che doppieranno i seguenti personaggi:

Kensho Ono interpreterà Mahiru Seki ;

; Hiroyuki Yoshino nei panni di Akihito Akiyama ;

; Yoko Hikasa nel ruolo di Kiyosumi Hirakawa

Per tutti coloro che non hanno familiarità con la serie di Kotoyama, ne riportiamo la sinossi:

“Distrutto dall’insonnia e dalla voglia di viaggiare, Ko Yamori viene portato ogni notte per le strade illuminate dalla luna. Il suo rituale notturno è caratterizzato da un’introspezione senza scopo, finché non incontra Nazuna, che potrebbe essere solo un vampiro! Il nuovo compagno di Ko potrebbe offrirgli doni oscuri e l’immortalità di un vampiro. Ma ci sono condizioni che devono essere soddisfatte prima che Ko possa affondare i denti nel vampirismo, e dovrà scoprire fino a che punto è disposto ad andare per soddisfare i suoi desideri prima di poter ascoltare il Richiamo della Notte!

Tomoyuki Itamura dirigerà il debutto di Call of the Night per Liden Films con Tetsuya Miyanishi come regista principale.

Michiko Yokote si occuperà delle sceneggiature, Haruka Sagawa si occuperà del design dei personaggi e Creepy Nuts è l’autore dell’opening il tema di apertura intitolato “Call of the Night”.

Il cast dell’anime di Call of the Night include attualmente i seguenti personaggi doppiati da: