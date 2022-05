J-POP: tutti i fumetti in uscita questa settimana – Dal 16 al 22 Maggio 2022

Le uscite del mese di maggio sono molteplici, ed anche J-POP arricchisce il suo catalogo, che copre la settimana che va dal 16 al 22 di maggio 2022, ovviamente. Partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Non riuscendo a trovare alcuno stimolo nella sua vita diurna, Kou Yamori, giovane studente di scuola media, è diventato insonne e vaga per la città nel cuore della notte, come un naufrago alla ricerca di un approdo.

Durante una di queste passeggiate disperate incontra Nazuna Nanakusa, una ragazza un po’ stramba e anche lei nottambula, che aiuta Kou ad abbracciare completamente la vita notturna.

Quello che lui ancora non sa è che lei ama aggirarsi dopo il tramonto perché è… una vampira! È solo la brama del sangue di lui a spingere Nazuna, notte dopo notte, a incontrare Kou, o è forse qualcos’altro?