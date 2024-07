L’adorabile Canspina – Recensione

Alfredo Paniconi 2024-07-08T07:00:02+02:00 Un albo illustrato divertissimo che non lascia tregua al lettore. Si ride a crepapelle dalla prima all’ultima pagina seguendo le terribili abitudini di questo temibilissimo e microscopico cagnolino. Una lettura consigliata ai più piccoli ma che fa ridere anche i grandi. Testi: Teo Benedetti Illustrazioni: Davide Panizza Casa Editrice: Franco Cosimo Panini Genere: Comico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 48 pp. Formato: 21×16 cm, Cartonato Uscita: Aprile 2024 Prezzo: 12 €

Il cane è il miglior amico dell’uomo. Molti di noi hanno uno o più cani come compagno di vita. Ci sono razze di taglia più grande e razze di taglia più piccola. Cani docili e più attivi e pasticcioni. Insomma esiste una tipologia di cane per ogni preferenza. Ma in linea di massima, la maggior parte dei cani sono buoni e fedeli. Trutti tranne forse uno, il protagonista del libro di cui vi andremo a parlare oggi. In L’adorabile Canspina si parla per l’appunto di un cagnolino tanto piccolo quanto terribile. Questo libro è scritto da Teo Benedetti, illustrato da Davide Panizza e pubblicato da Franco Cosimo Panini nell’aprile 2024.

Come si è ben capito, il protagonosta indiscusso di questo grazioso albo illustrato è un piccolissimo cane di nome Canspina. Questo minuscolo canide è davvero feroce e piuttosto aggressivo, nonostante sia praticamente quasi invisibile. Infatti, se non ci si fa caso con attenzione, si rischia anche di acciaccarlo, o peggio, essere presi alla sprovvista quando arriva. Insomma un cagnolino dal brutto caratteraccio che ne combina di tutti i colori, perfino al lettore stesso. Quindi è un libro da maneggiare davvero con cautela.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Teo Benedetti scrive uno smagliante testo in rima molto spassoso e ben ritmato che descrive il terribile cagnolino con ironia e un filo di tenerezza. Tanto che alla fine un po’ si finisce per affezionarsi al famigerato Canspina. Lo schema narrativo è quello un po’ tipico degli albi illustrati a lista. Dove vediamo tutta una sequela di nefandezze compiute dal piccolo cane, una peggiore e più spassosa dell’altra. La lettura risulta molto scorrevole e musicale, anche grazie alle rime con cui è scritto il testo. Le gag si susseguono in maniera esilarante con ritmo serrato ed incalzante.

Il testo inoltre si va ad inserire perfettamente nelle briose e buffe illustrazioni realizzate da Davide Panizza. L’illustratore, è già noto per aver realizzato le illustrazioni della spassosissima serie scritta da Angelo Mozzillo e pubblicata da Battello a Vapore di Detective Linus. E quella, altrettanto divertente, scritta da Andrea Visibelli edita da Il Castoro di Capitan Bitorzolo. In questo albo illustrato si cimenta con grande abilità, realizzando delle illustrazioni fantasiose, vivaci e coloratissime. La caratterizzazione del piccolo protagonista canino, come anche dei comprimari, è azzeccatissima. Ed è questo indubbiamente uno dei punti vincenti di questo albo illustrato. Infatti gli conferisce una grande dinamicità, leggerezza e comicità.

Franco Cosimo Panini Editore confeziona quindi un altro esilarante volume di questa collana con una grandissima cura. Questi libri si caratterizzano dalla copertina rigida che ha una superficie granulosa piacevolissima al tatto e che gli conferisce un aspetto di pregio. Inoltre, la carta utilizzata valorizza al massimo lo stile delle illustrazioni. Per non parlare del font del testo che è piuttosto grande e in stampatello, perfettamente leggibile per le prime letture.

Conclusione – L’adorabile Canspina

L’adorabile Canspina è un albo illustrato divertentissimo che farà ridere il lettore dall’inizio alla fine senza tregua. Un testo in rima ben ritmato e ben legato a delle illustrazioni esilaranti creano un mix vincente di divertimento e leggerezza. Un libro così ben strutturato e buffo che può riuscire ad intrattenere con altrettanta facilità sia il lettore bambino che quello adulto. L’andamento incalzante e leggero delle varie situazioni che vedono Canspina coinvolto, rendono la lettura del libro molto scorrevole e intrigante.

La collana di cui fa parte questo albo illustrato, si chiama Storie da ridere. Una collana di libri divertenti di cui abbiamo già recensito due bellissimi volumi scritti da Davide Calì e illustrati da Benjamin Chaud, e cioè: Non ho fatto i compiti perchè e Tutta la verità sulla mia incredibile scuola. Sono albi illustrati realizzati appositamente per i giovani lettori che cercano divertentissime storie con personaggi molto particolari, trame originali e finali spiazzanti. Infatti i volumi di questa collana sanno intrattenere con grande facilità, facendo ridere di gusto. Si è poi spinti a procurarsi tutti gli altri libri, proprio per proseguire col divertimento.

In conclusione, L’adorabile Canspina è un albo illustrato assolutamente consigliato per chi ama delle letture divertenti, ben scritte e illustrate. Si tratta di una lettura leggera in cui la comicità la fa da padrone. Tanto fruibile dai più piccoli quanto dai più grandi. Una sequela spassosa di gag assurde che garantiscono un crescendo di ilarità e leggerezza.