Tutta la verità sulla mia incredibile scuola | Recensione

Alfredo Paniconi 2023-12-05T07:00:13+01:00 Un albo illustrato buffo e divertente in cui esplorare una scuola atipica e ricca di sorprese. Un libro consigliatissimo per chi adora i libri leggeri e spiazzanti. Testi: Davide Calì Illustrazioni: Benjamin Chaud Traduzione: Giulia Calandra Buonaura Casa Editrice: Franco Cosimo Panini Editore Genere: Umoristico Fascia di età: dai 6 anni Pagine: 48 pp. Formato: 16×21 cm, Cartonato Uscita: Settebre 2023 Prezzo: 13,50 €

Tutti siamo andati a scuola da bambini. Qualcuno per più tempo, altri per meno. Ognuno ha avuto una scuola normale, magari con qualche insegnante o classe particolare. Ma mai nulla di eccezionale o assurdo. Non è invece questo il caso della scuola di Henry, il protagonista del libro di cui vi andremo a parlare oggi. Tutta la verità sulla mia incredibile scuola è un albo illustrato scritto da Davide Calì, illustrato da Benjamin Chaud, tradotto da Giulia Calandra Buonaura e pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore nel settembre 2023. Questo libro è infatti uscito originariamente negli Stati Uniti per Chronicle Books, con il titolo “The truth about my unbelievable school…”.

In questo libro, Henry si trova impegnato ad accompagnare e mostrare la sua scuola alla nuova compagna di classe. In questo viaggio un po’ dantesco, i due bambini entrano in classi e aule studio piene di maestri strampalati e creature davvero sassurde. Passeggiando tra i corridoi Henry racconta alla bambina ciò che può trovare in classe, con tutta tranquillità. In questo, la bambina, non sembra affatto sorpresa, ma mantiene un’espressione quasi del tutto imperturbabile. Tra le varie classi troviamo dunque invenzioni misteriose nel laboratorio di scienze, la biblioteca è un labirinto pieno zeppo di libri. La mensa richiede abilità ninja per mangiare il puré di patate. Ma tra insegnanti incredibili, presidi magiche e mostri misteriosi, il colpo di scena è dietro l’angolo e all’ultima pagina. Sarà infatti la nuova compagna di scuola a nascondere il segreto più incredibile.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il celebre team composto da Davide Calì e Benjamin Chaud, autori del bestseller “Non ho fatto i compiti perché…” e tutti i suoi seguiti, è tornato con un’altra divertentissima storia. Anche qui Henry è il protagonista, ma questa volta in una veste un po’ inedita. Niente più bugie su ritardi o compiti non fatti. Ora dovrà mostrare la sua scuola ad una nuova alunna. E ovviamente la parola normalità non è mai contemplata. Il duo tra lo scrittore italiano e l’illustratore francese insomma colpisce ancora con una nuovo esilarante libro pieno di idee geniali e colpi di scena l’uno dietro l’altro.

L’andamento narrativo usato da Davide Calì è simile agli altri libri di questa serie. Uno schema quasi a lista dove Henry e la bambina nuova vanno di stanza in stanza per conoscere ogni angolo della storia. Si parla dalle aule studio, fino ad arrivare alle zone più assurde e misteriose dell’edificio. La progressione è iperbolica verso l’apice dell’assurdo, che sembra non arrivare mai. In questo, l’illustrazione di Benjamin Chaud contribuisce inserendo tutta una serie di buffi personaggi e creature ad arricchire ogni aula della scuola. Il risultato è un intreccio narrativo e illustrativo che funziona alla grande e proce con un ritmo forsennato dall’inizio alla fine dell’albo.

Questo albo illustrato realizzato da Franco Cosimo Panini Editore è un prodotto confezionato con grande cura. La copertina rigida e compatta ha una superficie granulosa che gli conferisce un aspetto davvero prezioso. Le pagine interne sono con una carta ruvida che valorizza il tratto e i colori delle illustrazioni di Benjamin Chaud. La qualità di stampa è infatti eccellente e brillante, sia nelle pagine interne che nella copertina. Anche le sguardie squamate danno un effetto avvolgente in continuità con il drago in copertina.

Conclusione – Tutta la verità sulla mia incredibile scuola

Tutta la verità sulla mia incredibile scuola è un albo frizzante e divertente, come da anni ci hanno abituato i libri nati dal duo Calì Chaud. In questo ritroviamo tutti gli elementi che hanno fatto il successo di questa serie, pubblicata prima da Rizzoli e ora riedita da Franco Cosimo Panini Editore. In questa nuova veste, che differisce principalmente per il formato, ci troviamo di nuovo in compagnia di Henry l’inventa storie e dei suoi assurdi racconti. A differenza dei precedenti capitoli, qui, si ritrova a fare da guida alla nuova arrivata a scuola.

In conclusione è un albo illustrato assolutamente consigliato che fa divertire dalla prima all’ultima pagina, attraverso l’assurda scuola di Henry. Con un finale che spiazza anche il lettore più disincantato. Visto che poi si avvicina il Natale, potrebbe essere il dono ideale per regalare un po’ di divertimento e spensieratezza ai bambini. Ma non solo, il libro, così strutturato, risulta essere divertente ed intrigante anche per i più grandi.