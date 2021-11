Yofukashi no Uta – Call of the Night diventa un anime

Il manga Yofukashi no Uta – Call of the Night di Kotoyama, già autore di Dagashi Kashi, godrà di una serie anime per la tv.

Andrà in onda da Luglio 2022 all’interno del contenitore noitaminA di Fuji TV e Liden Films (Tokyo Revengers) ne curerà le animazioni.

Di seguito il teaser di annuncio:

E la key visual:

Tomoyuki Itamura (Monogatari Series) dirige la serie sotto la supervisione di Tetsuya Miyanishi (Josee, La Tigre e i Pesci).

Michiko Yokote (Bleach, Shirobako, Prison School, Cowboy Bebop) scrive le sceneggiature, Haruka Sagawa (Happy-Go-Lucky Days) cura il character design.

In Italia uscirà per J-POP, che lo ha annunciato a Lucca Comics 2021 e che ha già in catalogo Dagashi Kashi:

Yofukashi no Uta – Call of the Night

di Kotoyama

8 volumi – SERIE IN CORSO

Un horror/slice-of-life con una nuova protagonista indimenticabile, dall’autore di Dagashi Kashi!

Kou Yamori sembra un tipico studente di scuola media. Relativamente bravo negli studi e gentile con i suoi compagni di classe, si impegna molto per mantenere questa facciata. Un giorno, tuttavia, decide di smettere di fingere e abbandona la scuola, sviluppando un grave caso di insonnia per la mancanza di attività diurne. Quando passeggia da solo nella notte si sente meglio, anche se è consapevole che la sua incapacità di dormire potrà rivelarsi un problema serio.

Durante una di queste passeggiate, Kou incontra una strana ragazza, Nazuna Nanakusa, che diagnostica la causa della sua insonnia: nonostante abbia cambiato la sua vita, si sta ancora trattenendo dallo sperimentare la vera libertà. Risolte, apparentemente, le sue preoccupazioni, Nazuna lo invita a tornare nel suo appartamento per condividere il suo futon. Dopo un po’, ignara che il ragazzo sta solo fingendo di addormentarsi, si china su di lui e gli morde il collo, rivelando la sua natura di vampiro…