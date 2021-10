Gli annunci manga J-POP del 29 Ottobre 2021 inaugurano il tradizionale J-POP Show di Lucca Comics che quest’anno terrà compagnia agli appassionati per tutta la durata della manifestazione.

Di seguito, dal sito web ufficiale dell’editore, tutti gli annunci manga J-POP del 29 Ottobre 2021.

Gli annunci manga J-POP del 29 Ottobre 2021

Oshi No Ko

di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

5 volumi – SERIE COMPLETA

Dagli autori di “Love is War” e “Scum’s Wish”, la nuova sorpresa di casa Shueisha!

Cosa succede dietro le quinte della scintillante industria dello spettacolo? Cosa celano i sorrisi, all’apparenza sinceri, delle varie celebrities? Una idol adolescente si ritira in una cittadina di campagna per partorire due gemelli lontano da occhi indiscreti, mentre uno stalker mina la sua vita scatenando una serie di reazioni… e reincarnazioni.

Una cruda analisi di ciò che avviene dietro le quinte di un mondo basato sull’apparenza, dove saper sorridere e dimostrarsi felici è tutto, anche se la realtà è molto diversa.

Ride on King

di Yasushi Baba

7 volumi – SERIE IN CORSO

Un folle isekai con un protagonista… presidenziale!

Alexander Purchinov è presidente a vita di Pursia, il Paese che controlla con paura e pugno di ferro. Alexander ha un particolare hobby: “cavalcare” le cose, letteralmente o metaforicamente.

Ora che ha già “domato” il suo Paese, si ritrova svogliato e senza un obiettivo. Tutto cambia il giorno in cui finisce catapultato in un mondo fantasy dove orchi, viverne, draghi e centauri ravvivano la fiamma della sua particolare passione. Questa è la storia del Re che più di ogni altra cosa desidera dominare e… cavalcare!

Yofukashi no Uta – Call of the Night

di Kotoyama

8 volumi – SERIE IN CORSO

Un horror/slice-of-life con una nuova protagonista indimenticabile, dall’autore di Dagashi Kashi!

Kou Yamori sembra un tipico studente di scuola media. Relativamente bravo negli studi e gentile con i suoi compagni di classe, si impegna molto per mantenere questa facciata. Un giorno, tuttavia, decide di smettere di fingere e abbandona la scuola, sviluppando un grave caso di insonnia per la mancanza di attività diurne. Quando passeggia da solo nella notte si sente meglio, anche se è consapevole che la sua incapacità di dormire potrà rivelarsi un problema serio.

Durante una di queste passeggiate, Kou incontra una strana ragazza, Nazuna Nanakusa, che diagnostica la causa della sua insonnia: nonostante abbia cambiato la sua vita, si sta ancora trattenendo dallo sperimentare la vera libertà. Risolte, apparentemente, le sue preoccupazioni, Nazuna lo invita a tornare nel suo appartamento per condividere il suo futon. Dopo un po’, ignara che il ragazzo sta solo fingendo di addormentarsi, si china su di lui e gli morde il collo, rivelando la sua natura di vampiro…

Miss Kobayashi’s Dragon Maid

di Kyoushinsha Cool

11 volumi – SERIE IN CORSO

La serie che ha ispirato lo straordinario anime Kyoto Animation!

Kobayashi vive una vita solitaria e ordinaria finché un giorno salva Tohru, una ragazza dall’apparenza normale che si rivela essere un drago millenario più potente di qualsiasi umano. Tohru, che considera gli umani inferiori e sciocchi, rispetta Kobayashi e si mette al suo servizio per saldare il debito che ha con la donna… anche se non tutto va secondo i piani!

Una mitologica commedia sulla vita quotidiana su una tranquilla impiegata che lavora sodo e uno spaventoso drago che le fa da cameriera… anzi due draghi! O forse è un’invasione di draghi?!

Tsukiiro no Invader

di Ran Yamano

2 volumi – SERIE COMPLETA

Una eccitante commedia con una bellezza aliena!

Sakuma e Minamochi sono due compagni del club di astronomia. Sakuma è da sempre innamorato della ragazza ma non è mai riuscito a dichiararsi. L’ultimo giorno di estate i due si trovano fuori città per osservare l’evento lunare chiamato “Apple Moon”.

Travolti all’improvviso da un acquazzone, i due vengono coinvolti in un incidente improvviso. Sakuma, risvegliatosi in ospedale, scopre che Minamochi è rimasta gravemente ferita e il suo corpo è stato preso in prestito da… un alieno?!

Deciso a riavere con sé la ragazza che ama, Sakuma decide di aiutare l’alieno ad ambientarsi con i terrestri e a difenderlo dall’attacco di altre creature spaziali che vogliono ottenerne i poteri.

Blue Giant DELUXE

di Shinichi Ishizuka

10 volumi – SERIE COMPLETA

L’edizione deluxe di una serie pluripremiata sul mondo della musica!

Uno studente del terzo anno delle superiori, Dai Miyamoto, il cui cuore è stato toccato dal Jazz, ha continuato a suonare il sassofono da solo a Kawahara, con la pioggia o con il sole, giorno e notte, per molti anni. “Voglio diventare il miglior sassofonista del mondo!” Sforzi, talento, fede, l’ambiente circostante, fortuna… cosa è più importante per raggiungere il proprio obiettivo? Vincitore del 62esimo Shogakukan Manga Award e del 20esimo Japan Media Arts festival’s Grand Prize.