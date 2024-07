Guilty Gear fa il suo ingresso nel mondo degli anime con la serie Guilty Gear: Strive – Dual Rulers, e il primo trailer è stato appena rilasciato. La popolare serie di giochi di combattimento, conosciuta per i suoi personaggi colorati e le intense battaglie, promette di portare l’azione frenetica e l’animazione straordinaria sul piccolo schermo.

Un Nuovo Capitolo per Guilty Gear

La trama di Guilty Gear: Strive – Dual Rulers si svolge in un paesaggio post-apocalittico popolato da creature chiamate “Gears”, esseri fusi con la magia. Questo mondo complesso e visivamente affascinante sarà esplorato attraverso le avventure dei suoi protagonisti, offrendo ai fan una nuova prospettiva su una storia amata.

Produzione e Team Creativo

Il progetto è una collaborazione tra Arc System Works e Sanzigen Studios. Sanzigen Studios, noto per aver prodotto il video musicale “Find Your One Way” del protagonista Sol Badguy per l’ultimo gioco di Guilty Gear, ritorna per produrre la serie anime. La direzione è affidata a Shigeru Morikawa, famoso per “Argonavis the Movie: Axia”. La composizione della serie è curata da Norimitsu Kaihō, mentre Seiji Mizushima, noto per lavori come “Mobile Suit Gundam 00” e “Fullmetal Alchemist”, sarà produttore associato.

L’Entusiasmo dei Fan

I fan di Guilty Gear sono entusiasti per questa nuova avventura animata. La serie promette di mantenere l’energia e lo stile visivo caratteristici del gioco, portando le intense battaglie e la ricca lore direttamente agli schermi televisivi. Con l’arrivo dell’anime previsto per il prossimo anno, l’attesa è alta per vedere come i personaggi e le storie di Guilty Gear saranno trasposte in forma animata.

In conclusione, Guilty Gear: Strive – Dual Rulers si preannuncia come un’avventura emozionante che amplierà l’universo del gioco, offrendo ai fan vecchi e nuovi un’esperienza ricca di azione e profondità narrativa.

Fonte Comic Book