Batman Ninja Vs. Yakuza League: svelato il primo trailer del sequel

Warner Bros. Japan ha presentato importanti novità su Batman Ninja vs. Yakuza League durante il suo panel all’Anime Expo. E lo ha fatto attraverso il primo teaser trailer, la visual principale e le immagini dei personaggi del nuovo film anime di Batman Ninja in Computer Grafica.

Nel corso degli anni abbiamo visto molte interpretazioni del Cavaliere Oscuro. Nell’universo live-action, Robert Pattinson è l’attuale uomo pipistrello, mentre Amazon Prime lancerà una nuova serie animata in arrivo il mese prossimo. La Warner Bros non aveva ancora finito di creare nuovi progetti sul franchise sull’uomo pipistrello, poiché lo studio aveva annunciato all’inizio di quest’anno che era in arrivo un sequel di Batman Ninja. E infatti all’Anime Expo di quest’anno, Warner Bros Japan ha condiviso un primo sguardo a Batman Ninja Vs. Yakuza League, che contrappone Batman alle versioni distorte di alcuni dei suoi più grandi alleati.

Dal nuovo materiale, sembra che il cavaliere oscuro affronterà Lanterna Verde, Aquaman, Flash e Wonder Woman. Naturalmente, questi eroi della DC sfoggeranno nuovi look pericolosi e sembrano essere caduti nel loro lato oscuro, dunque saranno l’opposto di quello che i fan conoscono. Proprio come nel film d’animazione originale Batman Ninja, Bruce indossa un costume diverso che riflette la sua nuova ambientazione nel Giappone feudale. A seguire riportiamo i primi design incredibili dei personaggi menzionati:

Il primo film di questa serie ha visto Batman affrontare alcuni dei suoi più grandi nemici che hanno ricevuto trasformazioni simili al Cavaliere Oscuro. Anche se affrontare il Joker, Gorilla Grodd e gli altri cattivi di Gotham è stato difficile, affrontare la malvagia Justice League sarà una novità assoluta.

Ricordiamo che i migliori artisti giapponesi hanno reinventato Batman e i suoi nemici attraverso questo innovativo film anime. Il Cavaliere Oscuro viaggia in una terra governata da samurai armati di spada e assassini ninja. A partire da Gotham City, la macchina di spostamento temporale di Gorilla Grodd manda indietro nel tempo tantissimi nemici pronti a terrorizzare il Giappone medievale. E Lord Joker cerca il dominio totale degli stati feudali con l’eliminazione finale del leggendario Batman.

Fonte – Comicbook