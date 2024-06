L’Attacco dei Giganti: gli ultimi due episodi doppiati in italiano arrivano su Prime Video

L’Attacco dei Giganti è una delle serie shonen che ha conquistato per dieci anni tantissimi appassionati sparsi per tutto il mondo. La storia di Eren Jaeger infatti è davvero intrigante e complessa oltre che caratterizzata da tantissimi momenti di violenza inaudita, ma coerente con il contesto scritto da Hajime Isayama. Come tutti i fan sanno, il manga si è concluso ormai da qualche anno e l’anno scorso è accaduto anche alla serie televisiva prodotta da Studio MAPPA.

Con quattro stagioni, l’anime ha portato sul piccolo schermo tutti gli eventi presenti nel manga di Isayama. E adesso ci sono notizie molto importanti per i fan italiani de L’Attacco dei Giganti, visto che gli ultimi due episodi della quarta stagione doppiati in italiano saranno disponibili per la visione molto presto.

Dynit, l’editore italiano di anime e manga, annuncia che la messa in onda degli ultimi due capitoli della saga creata da Hajime Isayama, saranno disponibili doppiati in italiano a partire dal 25 Giugno, dalle 19:30, su Amazon Prime Video. L’annuncio è accompagnato da un trailer visibile in cima al presente articolo. Sarà sicuramente un evento molto importante al quale vorranno partecipare anche tutti i fan che hanno già guardato gli episodi finali sottotitolati in italiano.

L’Attacco dei Giganti rimane una serie di enorme successo e le ragione che lo dimostrano sono tante. Infatti ha ottenuto un successo immediato ricevendo una nomination tra 13 manga per il premio Manga Taishō nel 2011. Ha poi vinto il Premio Kōdansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi ed è stato nominato alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka.

La serie è ambientata in un mondo dove i superstiti dell’umanità vivono all’interno di città circondate da enormi mura. Questa garantiscono rifugio e sicurezza dall’improvvisa comparsa dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo. Al centro di tutte le vicende vi è il giovane Eren Jaeger, sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico d’infanzia Armin Arelet. Le loro cui vite sono stravolte dall’attacco di un gigante colossale e un gigante corazzato, che conduce alla distruzione della loro città e alla morte della madre di Eren.