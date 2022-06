Le novità Edizioni BD J-Pop Manga di giugno 2022

BD Edizioni ha comunicato tutte le novità di giugno 2022 del catalogo J-POP Manga!

Tra queste troviamo Blue Giant, il manga di Shinichi Ishizuka sul mondo della musica, e l’attesissima edizione di uno dei classici di Riyoko Ikeda, creatrice di Lady Oscar, Caro Fratello…, ma non solo: sarà disponibile anche il primo volume dello shojo che sta conquistando il Giappone, I quattro fratelli Yuzuki, di Shizuki Fujisawa. Continua la Osamushi Collection con Alabaster 1 e l’enciclopedia storica di Shigeru Muziki con Showa 3. Per Edizioni BD tornano due attesissimi titoli dalla scuderia di Boom!Studios: Li troviamo solo quando sono morti 2, di Al Ewing e Simone Di Meo, e Once & Future 4 di Kieron Gillen e Dan Mora, Alaloth – La Tempesta, scritto da Roberto Recchioni e Dario Sicchio e disegnato da Alessandro Cappuccio.

Di seguito tutti i dettagli, come riportati dal comunicato stampa della casa editrice.

Le uscite BD Edizioni J-Pop Manga di giugno 2022

L’1 giugno sarà in libreria, fumetteria e negli store online Radiant 16, l’euro manga di successo di Tony Valente presentato a Etna Comics 2022.

Continuano anche Love After World Domination 3, Shadows House 8, Jujin Omegaverse: Remnant 6, SAO Progressive – Barcarolle of Froth 2, The Iron Hero 2 e BJ Alex 8 e Rent a girlfriend 9 che sarà in libreria, fumetteria e negli store online accompagnato da un’illustration card dell’autore dedicata ai lettori italiani.

Per Edizioni BD disponibile Alaloth – La Tempesta di Roberto Recchioni e Dario Sicchio (Black Rock) alla sceneggiatura, Alessandro Cappuccio (Moon Knight, Marvel) e Claudia Giuliani, ai disegni e colori, con cover a cura di Simone Di Meo.

Torna anche Li troviamo solo quando sono morti 2, la saga sci-fi di successo di Al Ewing e Simone Di Meo candidata agli Eisner Awards 2021, con il secondo volume, La Ladra.

Inoltre, sempre da Boom!Studios, arriva il quarto volume di Once & Future, Anarchia nel Regno, l’opera fantasy di Kieron Gillen e Dan Mora.

9 giugno

Il 9 giugno arriva l’undicesimo volume di Blue Period 11, il manga dedicato all’arte di Tsubasa Yamaguchi: dopo le iniziali difficoltà del primo anno alla Geidai, Yatora ritrova finalmente sé stesso e inizia il suo primo approccio al mondo lavorativo.

Continuano Canis – Dear Hatter 2, Kasane 13, Kemono Jihen 11, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 7 e Moonlight Invader 1.

15 giugno

Il 15 giugno arriva anche una nuova opera ad aggiungersi alla Osamushi Collection, Alabaster 1 (di 2). La storia del villain più malvagio e celebre del Maestro Osamu Tezuka: un personaggio segnato dal razzismo e dalla discriminazione che decide di vendicarsi nei confronti della società che lo ha condannato a causa del colore della sua pelle. Una storia piena di malvagità e priva di eroi che al tempo della sua pubblicazione sconvolse i fan del Dio del Manga.

Continuano Atom the Beginning 13, Call of the Night 2, Komi can’t communciate 19, Non tormentarmi, Nagatoro! 9, Showa 3 e Kakegurui Midari 4.

22 giugno

Il 22 giugno arriva l’atteso primo volume dell’opera dedicata alla musica di Shinichi Ishizuka, Blue Giant 1, manga vincitore del 62esimo Shogakukan Manga Award e del 20esimo Japan Media Arts festival’s Grand Prize; l’opera arriverà in versione deluxe, formato 15×21, e ciascun volume ne conterrà due dell’edizione giapponese. All’interno inoltre uno speciale poster (imbavato al volume) con l’illustrazione di copertina del secondo volume dell’edizione originale! Uno studente del terzo anno delle superiori, Dai Miyamoto, il cui cuore è stato toccato dal Jazz, ha continuato a suonare il sassofono da solo a Kawahara, con la pioggia o con il sole, giorno e notte, per molti anni. Dedizione, talento, fortuna… cosa è più importante per raggiungere il proprio obiettivo?

Sarà inoltre disponibile l’edizione definitiva di Caro Fratello…, l’attesissima opera della Riyoko Ikeda Collection si arricchisce così del “manga epistolare” della creatrice de Le Rose di versailles. Il volume conterrà 8 illustrazioni a colori e 2 storie inedite, mai pubblicate prima d’ora in Italia. All’istituto Seiran esiste un circolo elitario chiamato Sorority, in cui solo una manciata di ragazze riesce a entrare. Nanako Misonoo si trova coinvolta suo malgrado in questa aspra scalata alla vetta della scuola, e sarà alla corrispondenza con una persona speciale che affiderà i complessi sentimenti che palpitano nel suo cuore.

Torna anche Kingdom con il suo 52esimo volume, il manga storico di Yasuhisa Hara continua ad accrescere la sua popolarità nei lettori di tutto il mondo con i suoi intrecci politici, le battaglie e i personaggi dediti alla conquista del regno.

Continuano Alice in Borderland 3, Dance Dance Danseur 3, Golden Kamui 27, Magical Girl Spe- Ops Asuka 14, My dress-up darling. Bisque Doll 4, Under Ninja 3 e Moonlight Invader 2.

29 giugno

Il 29 giugno arriva l’atteso shojo che sta conquistando il Giappone con più di mezzo milione di copie in circolazione, I quattro fratelli Yuzuki 1, di Shizuki Fujisawa. L’autrice, già conosciuta in Italia con Accanto a te e Hatsu Haru, ci racconta le vicende dei 4 fratelli Yuzuki, rimasti improvvisamente orfani. Hayato, il maggiore, lavora come insegnante e bada ai fratelli più piccoli. Mikoto, il secondo fratello, è il più responsabile e ordinato, tanto da scatenare l’antipatia di Minato, il terzo, più caotico e difficile. Gakuto, infine, è il più piccolo dei fratelli, adorato e coccolato da tutti. Un toccante slice-of-life di 4 fratelli che dovranno crescersi a vicenda, sostenendosi l’un l’altro.

Continuano Smile down the Runway 2, Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 3, Buddha 4, I am a Hero N.E. 3, Mission: Yozakura Family 6, Tokyo Revengers 16 e The Iron Hero 3.

