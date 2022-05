Tra le uscite J-POP Manga del 01 giugno 2022 troviamo Radiant 16, l’euro manga di successo di Tony Valente, oltre al nono volume di Rent a girlfriend con un’esclusiva illustration card disegnata apposta da Reiji Miyajima per i lettori italiani!

Continuano anche Love After World Domination 3, Shadows House 8, Jujin Omegaverse: Remnant 6, SAO Progressive – barcarolle of Froth 2, The Iron Hero 2 e BJ Alex 8.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 01 giugno 2022, ricordandovi anche i nuovi titoli annunciati per il 2022.

Le uscite J-POP Manga del 01 giugno 2022

Rent a girlfriend 9

di Reiji Miyajima

€ 5,90

A causa di Ruka e della sua strategia per restare a dormire da Kazuya, Mizuhara ha male interpretato le azioni del ragazzo… che l’imminente compleanno di Mizuhara sia l’occasione giusta per riacquistare i punti persi?

Radiant 16

di Tony Valente

€ 7,90

Il fenomenale euromanga di Tony Valente, autore ammirato da Hiro Mashima (Fairy Tale) e Yusuke Murata (One-Punch Man), prosegue con un nuovo attesissimo volume!

Nel tentativo di proteggere la popolazione di Bome da un attacco lampo dei domitor, il nostro gruppo viene di nuovo separato! Mélie è prigioniera dei domitor, Doc è ancora all’accademia degli inquisitori e Ocoho si ritrova con Lupa e Diabal.

Shadows House 8

di somato

€ 6,50

I bambini sono in agitazione a causa dell’ispezione. A poco a poco, l’astinenza da caffè inizia ad aprire uno spiraglio su come stanno davvero le cose…

E mentre l’ordine inizia a incrinarsi e il lavaggio del cervello si affievolisce i ricordi di un lontano passato riaffiorano. Quale verità dormiente si cela dietro a tutto?

Love After World Domination 3

di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu

€ 6,50

Il leader della squadra di eroi Gelato 5, Fudo Aikawa, e la principessa della morte della società segreta Gekko, Desumi Magahara, coltivano il proprio amore all’insaputa dei rispettivo compagni e società… Cosa accadrebbe, se la loro relazione venisse scoperta?!

Remnant – Jujin Omegaverse 6

di Hana Hasumi

€ 6,90

Daath non riesce a confessare a Juda di non aver avuto alcuna reazione di rigetto dopo essere stato toccato da Will. L’omega tiene il segreto per sè, agendo in modo sospetto, cosa che provoca la frustrazione del partner. Nel frattempo, ombre sinistre si avvicinano a Will, impegnato nelle indagini su molteplici casi di rapimenti teriantropi…

BJ ALEX vol. 8

di Minwha

€ 9,90

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che amacondividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finchè, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE – Barcarolle of Froth Vol 2

di Reki Kawahara e Shiomi Miyoshi

€ 5,90

Dopo aver esplorato l’ultimo beta test del nuovo SAO, Kirito è pronto ad affrontare la release ufficiale in compagnia di Asuna. Ma, rispetto alla versione di prova, nel gioco definitivo sembra esserci qualcosa che non va… e i due ragazzi si ritroveranno di nuovo a dover superare una marea di pericolosi imprevisti!

The Iron Hero 2

di Ryo Sumiyoshi

€ 6,50

In un mondo in cui tutti nascono con due braccia extra di metallo, un demone con centinaia di arti d’acciaio minaccia la distruzione totale del mondo e di tutti coloro che vi abitano. Ma anche se la fine pare inevitabile, un ragazzo di nome Ashidaka, detestato perché venuto al mondo con quattro braccia di metallo, raduna un gruppo di guerrieri per affrontare la minaccia. La determinazione di Ashidaka e dei suoi compagni d’arme basterà loro per vincere l’incombente guerra sacra?