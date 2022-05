J-POP annuncia nuovi titoli dalle tinte horror!

Per festeggiare la sua community, in pieno stile J-POP, la casa editrice annuncia a sorpresa in live sul proprio profilo Instagram, cinque nuovi titoli previsti per il 2022: Lovesick Dead di Junji Ito, La Maschera di Innsmouth di Gou Tanabe, La nave di Teseo di Toshiya Higashimoto, Kimi wa Houkago Insomnia – Insomniacs After School di Makoto Ojiro e Fenrir di Mioko Oonishi e Chuugaku Akamatsu, di seguito maggiori dettagli.

Lovesick Dead

di Junji Ito

Volume Unico

J-POP prosegue la Junji Ito Collection con un nuovo volume antologico del maestro dell’horror giapponese! Tanti nuovi spaventosi racconti che si aggiungono alle produzioni di uno degli autori più apprezzati del momento. Nel racconto che dà il titolo alla raccolta conosciamo il giovane Ryusuke, studente delle medie che, dopo un lungo girovagare di città in città per il lavoro paterno, torna nella città della sua infanzia dove ritrova molti dei suoi vecchi amici. Con il ritorno di Ryusuke, strani fenomeni cominciano ad accadere in città e la moda del momento, “L’incrocio del veggente”, che consiste nell’interrogare sul futuro il primo estraneo che incroci durante i giorni di fitta nebbia, si trasforma, domanda dopo domanda, in un vero incubo ad occhi aperti… Che c’entri forse il terribile passato che Ryusuke ha cercato di nascondere per anni?

La Maschera di Innsmouth

di Gou Tanabe

2 volumi – Box Serie Completa

Continua la pluripremiata collezione delle opere di H.P. Lovecraft disegnate da Gou Tanabe, edite da J-POP. Un giovane turista visita le caratteristiche città portuali del Massachusetts con l’idea di riavvicinarsi alle radici della sua famiglia, originaria della zona. Una volta giunto nella cupa cittadina di Innsmouth, nota però strani comportamenti da parte degli abitanti, che sembrano molto interessati al nuovo arrivato. Vagando per la città, il giovane fa la conoscenza di un vecchio marinaio ubriacone che gli racconta l’insolita storia dei cittadini e del loro antico patto con delle creature

provenienti dagli abissi…

La Nave di Teseo

di Toshiya Higashimoto 10 volumi – Serie completa

Un thriller tormentato e avvincente sui segreti sepolti nel passato! Shin Tamura è un magazziniere che sogna di diventare insegnante. Vive con sua moglie Yuki, incinta della loro primogenita, ed è il primo barlume di felicità dopo 28 anni di sofferenza. Fin da bambino ha dovuto convivere con la consapevolezza che suo padre è stato condannato per l’orribile omicidio di più di 20 bambini di una scuola elementare, morti avvelenati. Dopo anni passati nella vergogna e disprezzo per la figura paterna, Shin, anche a causa di un tragico avvenimento che lo scaraventa di nuovo nel baratro della disperazione, decide di tornare nel suo paese natio per investigare personalmente sul padre. Circondato da una fitta nebbia, si ritroverà però inspiegabilmente catapultato nel 1989, pochi giorni prima che avvenga la tragedia…

Kimi wa Houkago Insomnia – Insomniacs After School

di Makoto Ojiro

8 volumi – serie in corso

Il nuovo slice-of-life che diventerà un anime!

Nakami è un liceale diligente e studioso, ma tormentato dall’insonnia e il suo costante nervosismo non lo rende molto popolare a scuola. Per questo, è alla disperata ricerca di un posto per isolarsi e cercare di strappare qualche ora di sonno. Un giorno si ritrova nel vecchio club di Astronomia della scuola, un’aula abbandonata e ritenuta maledetta, in cui vengono accatastati banchi, sedie e armadietti e in mezzo al disordine, scoprirà anche una sua compagna di classe, Magari Isaki. Lei al contrario di Nakami, è molto popolare e benvoluta dai suoi compagni ma, proprio come lui, soffre d’insonnia e riesce a dormire in pace solo nell’aula del defunto club. Dopo aver stabilito di poter dividere il loro minuscolo rifugio, i due scopriranno di avere molto di più in comune che un disturbo del sonno.

Fenrir

di Mioko Oonishi e Chuugaku Akamatsu

4 volumi – box Serie completa