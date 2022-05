Tra le uscite J-POP Manga dell’11 Maggio 2022 troviamo l’esordio italiano della nuova icona del boy’s love, Amamiya, con Il nostro futuro – Bokura no tsuzuki, volume unico.

Dopo un incidente accaduto da bambini, Yousuke e Shuu si sono persi di vista. Ora però sono liceali e Shuu si è trasferito a casa della nonna, a due passi da casa di Yosuke. Quest’ultimo vorrebbe riallacciare la loro amicizia, ma gli sguardi di ghiaccio di Shu non sembrano promettere bene…

Continuano inoltre Oshi No Ko 02, Beyond The Clouds 04, Dead Tube 17, Komi Can’t Communicate 18, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 06, Non Tormentarmi, Nagatoro! 08, Super Hxeros 12.

Il nostro futuro – Bokura no Tsuzuki

di Amamiya

€ 6,90

Oshi no Ko – My Star 2

di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

€ 6,50

Dopo essersi reincarnati nei figli della loro idol preferita conservando i ricordi delle loro vite precedenti, i gemelli Aqua e Ruby si godono i loro giorni da neonati coccolati e viziati. Ma quel periodo felice termina in un istante quando uno stalker ferisce Ai a morte… Il tempo passa e i gemelli si apprestano a entrare al liceo e nel mondo dello spettacolo: Aqua per vendetta, mentre Ruby per essere una stella proprio come sua madre!

Komi can’t communicate 18

di Tomohito Oda

€ 5,90

Il festival culturale si è concluso e Komi e i suoi amici tornano alla vita di tutti i giorni, che si è colorata di nuove sfumature e novità, come la band di Nakanaka, formatasi durante il festival. A casa di Otori, poi, le ragazze cercano di risolvere un mistero… E un giorno, Tadano e Komi si ritrovano da soli nel magazzino della palestra. Tutto si evolve sotto la spinta del desiderio di comunicare i propri sentimenti.

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 6

di Cool Kyoushinsha

€ 6,50

Illulu comincia a lavorare part-time e incontra Taketo, un liceale su cui farà una certa impressione. Mentre i draghi approfondiscono la loro conoscenza degli esseri umani, Kobayashi viene a sapere dal padre di Tohru, l’Imperatore della Distruzione, la vera ragione per cui la sua cameriera è arrivata nel nostro mondo. Altri segreti vengono svelati in questo sesto volume!

Beyond the Clouds 4

di Nicke

€ 6,50

Nora, il giovane veggente con cui Mia e Theo hanno fatto amicizia, è stato sequestrato da una banda di criminali! I due si lanciano in suo soccorso e, con l’aiuto del lumifuretto Tama, trovano il covo dei rapitori. Purtroppo, il salvataggio finisce in catastrofe quando, presa dal panico, Mia evoca di nuovo il suo gigantesco guardiano felino… e ne perde completamente il controllo! Per fortuna, con l’aiuto di Nora e di un bandito, il peggio viene evitato, ma la ragazzina si sente sempre più colpevole nei confronti di Theo. Come si evolverà la situazione tra loro, ora che hanno una nuova traccia per rimettersi in viaggio?

Non tormentarmi, Nagatoro! 8

di nanashi

€ 6,00

Continuano le vicende dell’improbabile coppia, con Nagatoro che si dedica a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Dead Tube 17

di Mikoto Yamaguchi, Touta Kitakawa

€ 6,00

Un astuto piano si sviluppa partendo dalla sceneggiatura scritta da Mahito Shinkai di “Dead Tube Neo” e orchestrato da “Happy Evangelist”… ma siamo sicuri che siano la stessa persona? Per passare al contrattacco, Machiya decide di discostarsi da quanto indicato nello “script”, dichiarando perfino di volere tornare su “Dead Tube”, ma…

Super HxEros 12

di Ryouma Kitada

€ 6,50

Retto e Kirara sono la coppia che fronteggerà Kisehime, ma durante l’allenamento non riescono a entrare in sintonia, continuando a fallire. Kirara è giù di morale e,, senza pensarci… Retto finisce per dichiararsi! Come si concluderà la battaglia con in gioco il loro amore e il destino dell’umanità?!

