Le novità Edizioni BD J-Pop Manga di Maggio 2022

BD Edizioni ha comunicato tutte le novità di Maggio 2022 del catalogo J-POP Manga!

Tra queste troviamo Il nostro futuro – Bokura no tsuzuki, Call of the Night 1, Smile Down The Runway 1, Moonlight Invader, Sword Art Online Progressive – Barcarolle Of Froth Box, Tokyo Revengers, I Am a Hero e Gli Assediati.

Di seguito tutti i dettagli, come riportati dal comunicato stampa della casa editrice.

Le uscite BD Edizioni J-Pop Manga di Maggio 2022

Tra le novità in arrivo a maggio The Iron Hero, una miniserie action-fantasy dalle atmosfere steampunk! dal talento di Ryo Sumiyoshi, il creature designer dell’anime di Golden Kamui, un box da collezione che raccoglie i quattro volumi della serie.

In un mondo in cui tutti nascono con due braccia extra di metallo, un demone con centinaia di arti d’acciaio minaccia la distruzione totale del mondo e di tutti coloro che vi abitano. Ma anche se la fine pare inevitabile, un ragazzo di nome Ashidaka, detestato perché venuto al mondo con quattro braccia di metallo, raduna un gruppo di guerrieri per affrontare la minaccia. La determinazione di Ashidaka e dei suoi compagni d’arme basterà loro per vincere l’incombente guerra sacra?

Il 4 maggio inoltre prosegue, con un nuovo box completo, l’esaltante reboot della saga di Sword Art Online, reimmaginata dal creatore della serie: Sword Art Online Progressive – Barcarolle Of Froth Box Vol. 1-2!

Dopo aver esplorato l’ultimo beta test del nuovo SAO, Kirito è pronto ad affrontare la release ufficiale in compagnia di Asuna. Ma, rispetto alla versione di prova, nel gioco definitivo sembra esserci qualcosa che non va… e i due ragazzi si ritroveranno di nuovo a dover superare una marea di pericolosi imprevisti!

Saranno inoltre disponibili attesissimi titoli come BJ Alex Box 4 (Vol. 7-8), Frieren – Oltre La Fine Del Viaggio 05, Hanako Kun – I sette Misteri dell’accademia Kamome 16, Kowloon Generic Romance 05, La Finestra Di Orfeo 8 e Zombie 100 – 08.

Per Edizioni BD arriva in libreria, fumetteria e negli store online Gli Assediati, la graphic novel di Stefano Nardella e Vincenzo Bizzarri: sarà disponibile dal 4 maggio, dopo il successo d’Oltralpe e l’importante nomination dei due autori al Festival Internazionale de le Bande Desinée di Angoulême nel 2018.

Un thriller ambientato nel sud Italia, nell’atmosfera della malavita suburbana: Gli Assediati è un’opera immersa nel buio di una palazzina di case popolari prossima allo sgombero. Grazie al realismo delle ambientazioni e al tratto sincero di Vincenzo Bizzarri, conosciamo i protagonisti, senza via di fuga e possibilità di redenzione.

The Iron Hero, il box tra le novità J-Pop Manga di Maggio 2022

11 maggio

L’11 maggio arriva in libreria, fumetteria e negli store online, l’esordio italiano della nuova icona del boy’s love, Amamiya, con Il nostro futuro – Bokura no tsuzuki, volume unico.

Dopo un incidente accaduto da bambini, Yousuke e Shuu si sono persi di vista. Ora però sono liceali e Shuu si è trasferito a casa della nonna, a due passi da casa di Yosuke. Quest’ultimo vorrebbe riallacciare la loro amicizia, ma gli sguardi di ghiaccio di Shu non sembrano promettere bene…

Continuano inoltre Oshi No Ko 02, Beyond The Clouds 04, Dead Tube 17, Kakegurui Twin 11, Komi Can’t Communicate 18, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 06, Non Tormentarmi, Nagatoro! 08, Super Hxeros 12.

18 maggio

Il 18 maggio, in tutte le fumetterie, librerie e negozi online arriva, dall’autore del manga di successo Dagashi Kashi, l’attesissimo Call of the Night 1. Il manga da cui è tratto l’anime attualmente in produzione dallo studio Linden (Tokyo Revengers) e in uscita a luglio!

Non riuscendo a trovare alcuno stimolo nella sua vita diurna, Kou Yamori, giovane studente di scuola media, è diventato insonne e vaga per la città nel cuore della notte, come un naufrago alla ricerca di un approdo. Durante una di queste passeggiate disperate incontra Nazuna Nanakusa, una ragazza un po’ stramba e anche lei nottambula, che aiuta Kou ad abbracciare completamente la vita notturna. Quello che lui ancora non sa è che lei ama aggirarsi dopo il tramonto perché è… una vampira! È solo la brama del sangue di lui a spingere Nazuna, notte dopo notte, a incontrare Kou, o è forse qualcos’altro?

Il 18 maggio arriva anche il controverso volume unico dell’autrice di Yatamomo, Nega & Posi, The song of night and day e Color Recipe: Nii-chan di Harada. Saranno inoltre disponibili BJ Alex 7, Il Terzo Occhio 5 e Black Jack 07 della Osamushi Collection, l’atteso secondo volume della serie Dance Dance Danseur 02, di cui è disponibile l’anime su Crunchyroll! Ma anche: Danmachi – Sword Oratoria 18, I Diari Della Speziale 07, Kakegurui Midari 3, Persona 5 – 9, Sword Art Online Progressive – Barcarolle Of Froth 1, The Iron Hero 1.

25 maggio

Il 25 maggio arriva in libreria, fumetteria e negli store online Smile Down The Runway 1, un appassionante racconto di formazione vincitore al 44° Kodansha Manga Awards nella categoria shonen!

Il sogno di Chiyuki Fujito è sfilare alla settimana della moda di Parigi, ma è alta soltanto un metro e cinquantotto! Tutti le ripetono che è troppo bassa per diventare una modella, ma Chiyuki non si dà per vinta. Nonostante le sue improbabili ambizioni, lei per prima cerca di dissuadere il suo squattrinato compagno di classe Ikuto Tsumura, che vuole diventare un grande stilista… I due protagonisti inseguiranno con tenacia i propri obiettivi!

Sarà inoltre disponibile l’attesa serie Moonlight Invader in un box da collezione che raccoglie i due volumi.

Sakuma Tatsugaya è innamorato della sua compagna di classe e di club Tsukiko Minamochi. Proprio il giorno in cui decide di confessarle i suoi sentimenti, però, una forma di vita extraterrestre chiamata Luna prende il controllo del cervello della ragazza… Cosa ne sarà dell’amore di Sakuma, che ora si ritrova a badare a questa stravagante aliena.

Continua I Am A Hero con il secondo volume della nuova edizione, Tokyo Revengers 15, Alma 4, Nuvole A Nord-Ovest 03, Saint Seiya Next Dimension 13, Saint Seiya Next Dimension 13 – Black Edition.

J-POP Manga: Ristampe di Maggio 2022

Wallman 1-3, Wallman Box Vol.1-3, The Climber 1-3, Killing Stalking S.1 Vol. 1-3, Killing Stalking S.2 Vol. 3, Made in Abyss 1, 7 e 9, Josée, la tigre e i pesci Box Vol. 1 e 2, Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 4 e 6, Blue Period 1-3, Kingdom 1, 8, 9, 37 e 38, Horimiya 2, 10,11, 13, 14, 15 e 16.

Eventi J-Pop di Maggio 2022

In occasione di #MangaManiaInFeltrinelli, un mese di presentazioni e laboratori per esplorare l’immaginario letterario e artistico del Sol Levante, J-POP Manga in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics ha organizzato una serie di workshop nel corso di Maggio 2022 sullo storytelling all’interno del manga.

Un’occasione di incontro con l’editore e approfondimento sul manga grazie ad autori ed esperti. Di seguito tutti i dettagli dei Workshop Manga Storytelling:

Roma

6 maggio, ore 18.30

Workshop di “Manga Storytelling” con Midori Yamane

A cura di Scuola Internazionale di Comics ed Edizioni BD/J-POP Manga

laFeltrinelli Libia

Viale Libia, 186 Roma

Genova

9 maggio, ore 18.00

Workshop “Manga Storytelling” con Stefano Zanchi

A cura di Scuola Internazionale di Comics ed Edizioni BD/J-POP Manga

laFeltrinelli

Via Ceccardi, 9 Genova

Padova

13 maggio, ore 18.00

Workshop “Manga Storytelling” con Stefano Tamiazzo

A cura di Scuola Internazionale di Comics ed Edizioni BD/J-POP Manga

laFeltrinelli San Francesco

Via S. Francesco, 7, Padova

Milano

15 Maggio, ore 18.30

Workshop “Manga Storytelling” con Vincenzo Filosa

A cura di Scuola Internazionale di Comics ed Edizioni BD/J-POP Manga

laFeltrinelli

Piazza Piemonte, 2/4,Milano

Firenze

17 maggio, ore 18.00

Workshop “Manga Storytelling” con Lorenzo Palloni

A cura di Scuola Internazionale di Comics ed Edizioni BD/J-POP Manga

laFeltrinelli Cerratani

Via de’ Cerretani, 40, Firenze