Tra le uscite J-POP Manga del 4 Maggio 2022 troviamo il cofanetto della serie action steampunk di Ryo Sumiyoshi, The Iron Hero, nel box da collezione contenente i 4 volumi dell’opera, e il box completo del reboot della saga di Sword Art Online, reimmaginata dal creatore della serie.

Con Sword Art Online Progressive – Barcarolle of Froth BOX VOL. 1-2, Reki Kawahara racconta la storia dal punto di vista di Asuna.

Prosegue anche il viaggio dell’amata maga elfica Frieren, ora alle prese con l’esame di selezione dei maghi nell’Accademia.

Continuano anche Bj Alex Box 4, Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 16, Kowloon Generic Romance 5, La finestra di Orfeo 8 e Zombie 100 vol. 8

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 28 Aprile 2022, ricordandovi anche l’annuncio a sorpresa fatto in occasione del Napoli Comicon.

Le uscite J-POP Manga del 4 Maggio 2022

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE – Barcarolle of Froth BOX (Vol.1-2)

Di Reki Kawahara e Shiomi Miyoshi

€ 11,80

Dopo aver esplorato l’ultimo beta test del nuovo SAO, Kirito è pronto ad affrontare la release ufficiale in compagnia di Asuna. Ma, rispetto alla versione di prova, nel gioco definitivo sembra esserci qualcosa che non va… e i due ragazzi si ritroveranno di nuovo a dover superare una marea di pericolosi imprevisti!

The Iron Hero BOX (vol. 1-4)

Di Ryo Sumiyoshi

€ 26,00

In un mondo in cui tutti nascono con due braccia extra di metallo, un demone con centinaia di arti d’acciaio minaccia la distruzione totale del mondo e di tutti coloro che vi abitano. Ma anche se la fine pare inevitabile, un ragazzo di nome Ashidaka, detestato perché venuto al mondo con quattro braccia di metallo, raduna un gruppo di guerrieri per affrontare la minaccia. La determinazione di Ashidaka e dei suoi compagni d’arme basterà loro per vincere l’incombente guerra sacra?

Frieren – Oltre la fine del viaggio 5

Di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe

€ 6,50

Frieren è una maga che ha impresso il suo nome nella storia sconfiggendo il Re Demone. Ora, per proseguire il proprio viaggio verso Aureole, deve partecipare all’esame dei maghi di prima classe. In quest’occasione incontrerà molti talenti promettenti e noi, con lei, scopriremmo le persoalità e le convinzioni di ognuno. Un post-fantasy alla scoperta della storia degli eroi.

Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 16

Di Aida Iro

€ 5,90

Dopo l’offerta di un sacrificio, il confine fra il mondo dei vivi e quello dei morti è stato sigillato. Mentre cercano un modo di varcare nuovamente quella soglia Nene e Ko entrano nella “Casa rossa”, un luogo maledetto, dove s’imbattono in un ragazzino che somiglia misteriosamente a Hanako…

Kowloon Generic Romance 5

di Jun Mayuzuki

€ 6,50

Io e Kujirai B siamo due persone diverse e, a quanto pare, Kujirai B è morta. Il Kudo del passato è stregato da lei, e quello del presente dice di averla uccisa. Miyuki e Guen continuano le loro indagini. La verità che appare sempre più chiara è reale? È assoluta? La luce della Luna impedisce di trovare i frammenti di quella ragazza. Questa storia d’amore ideale è dedicata a te.

Zombie 100 – Vol. 8

Di Haro Aso e Kotaro Takata

€ 5,90

Il viaggio di Akira e compagni li conduce verso il Mar del Giappone! A Niigata,, località famosa per la produzione di riso, visitano una cantina di sake (per la gioia di Shizuka) e si imbattono in un gruppo di ubriachi a cui, ovviamente, si aggregano. Poi, a Fukui, Akira si cimenta nella sfida della paleontologia… Riuscirà a realizzare il suo sogno di bambino e scoprire una nuova specie di dinosauro? In seguito, il ragazzo sembra dimenticarsi dell’esistenza degli zombi e finisce in una situazione critica… Sembra impossibile, ma potrebbe essere la più grande crisi nella vita di Akira!

BJ Alex – BOX 4 (Vol. 7-8)

di Minwha

€ 19,80

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

La finestra di Orfeo 8

Di Riyoko Ikeda

€ 12,00

Julius ha perso tutti i ricordi che aveva di Klaus, eppure il sentimento che nutre per il suo ex compagno di scuola continua a riempirle il cuore. Quando le loro strade riescono a intrecciarsi di nuovo, una serie di eventi sfortunati e di trame malvagie cerca in ogni modo di separarli. Sarà però nelle mani di Aleksej Michajlov la scelta più ardua: può l’amore per una donna conciliarsi con l’amor patrio della rivoluzione?

