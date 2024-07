Trigun: svelato il titolo ufficiale della seconda stagione dell’anime

È passato decisamente del tempo da quando Trigun Stampede ha annunciato il suo sequel in tutto il mondo, e finalmente adeasso cominciano a circolare alcune informazioni importanti per tutti. L’Anime Expo ha visto salire sul palco due dirigenti del progetto Studio Orange, i quali hanno rivelato il titolo di Trigun Stampede. La nuova stagione si intitolerà Trigun Stargaze ed è possibile anche dare un’occhiata al logo ufficiale.

L’aggiornamento arriva direttamente dall’evento annuale dell’Anime Expo, che si è tenuto a Los Angeles, California. Oggi, Crunchyroll e Studio Orange hanno collaborato con Toho per portare Trigun Stampede sul palco. Alla fine del panel, si è scoperto che Trigun Stargaze fungerà da secondo e ultimo capitolo dell’anime.

Secondo lo staff, Trigun Stargaze sarà ambientato due anni dopo la prima serie. E i fan della serie originale di Trigun sanno dove porterà quella storia. Vash the Stampede si è guadagnato la sua famigerata reputazione, quindi avrà molto da dimostrare una volta che l’anime inizierà. E per quanto riguarda l’elemento “Stargaze” del titolo, il team dell’anime è stato vago. I dirigenti hanno promesso che il nuovo anime si concentrerà sul ricreare l’atmosfera della serie originale. E non ci sono dubbi sul fatto che tutti i fan saranno ancora più impazienti dopo queste informazioni iniziali.

Riguardo ogni anticipazione sulla seconda stagione, al momento non ci sono altri dettagli. L’animazione è in lavorazione su Trigun Stargaze e, al momento, non è stata annunciata alcuna finestra di rilascio per il sequel. Naturalmente, i fan hanno i loro sospetti. L’anno prossimo, Trigun segnerà il suo 30° anniversario, quindi tutti i fan incrociano le dita per un lancio di Stargaze nel 2025.

Ricordiamo che l’intera serie è disponibile sia sottotitolata che doppiata e l’anime di successo è disponibile in streaming su Crunchyroll. Stampede ruota attorno alle vicende di Vash, un giovane con una taglia sulla sua testa da 6 milioni di doppi dollari, soprannominato “stampede”, il tifone umanoide, per i danni che porta nei luoghi in cui si trova. Incontra per caso Meryl e Roberto, due giornalisti, che lo seguono mentre cerca di raggiungere suo fratello Nai a July City.

Fonte – Comicbook