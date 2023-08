Trigun Stampede: svelati i primi design inediti di Vash, Meryl e Wolfwood

Trigun è tornato con una nuova serie animata intitolata Stampede e ha subito riscosso un successo piuttosto importante. Questo è accaduto, nonostante molti fan dell’anime originale di Trigun fossero diffidenti per questo reboot in CG. Ma è innegabile dire che la nuova interpretazione di Vash the Stampede è meravigliosa dall’inizio alla fine.

A siglare il ritorno di Vash sul piccolo schermo ci ha pensato lo studio di animazione ORANGE. E con il presente articolo vogliamo riportare i primi design inediti di alcuni personaggi della serie.

Questi design sono stati mostrati in occasione dell’Otakon lo scorso fine settimana durante una presentazione speciale. Quindi durante il panel, il team ha mostrato i design originali di Vash, Meryl e persino Wolfwood. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

early vash concept designs from around 2019!!!!! pic.twitter.com/keOIaiM85E — (v)ashe @ home 💤 (@vashethestamped) July 29, 2023

Riguardo Vash, il personaggio ha subito diversi di rifacimenti sul suo outfit in quanto il team di Trigun Stampede cercava qualcosa che si adattasse al protagonista. Si possono notare anche diversi test sui capelli di Vash. Inoltre attraverso questi design del protagonista, si possono vedere alcune delle sue caratteristiche ormai iconiche.

Per quanto riguarda i design degli altri personaggi, quelli di Wolfwood ha suscitato scalpore per via del suo naso. Studio Orange originariamente ha escluso il suo naso adunco, ma a parte quella caratteristica, gran parte del suo aspetto originale è rimasto invariato. Un simile processo ha subito anche Meryl. E lo studio di animazione ha confessato che gli animatori erano ossessionati dal design carino di Meryl.

WOLFWOOD EARLY CONCEPT DESIGNS pic.twitter.com/uKoGrvHvcI — (v)ashe @ home 💤 (@vashethestamped) July 29, 2023

Non era un segreto che Trigun Stampede fosse in fase di sviluppo da anni, prima che la produzione iniziasse ufficialmente. Infatti Studio Orange ha avuto molto tempo a disposizione per perfezionare i suoi personaggi. Trigun Stampede è andato in onda su Crunchyroll e tutti gli episodi sono visibili con i sottotitoli in italiano.

Recentemente abbiamo anche riportato che la fase finale dell’anime è già in lavorazione. Tutti gli eventi della serie si concentrano sul protagonista Vash the Stampede, un allegro e amichevole pistolero pacifista. Tuttavia sulla sua testa pende una taglia di 6 milioni di dollari per via della scia di distruzione che lascia ogni volta che attraversa un pianeta. Le vicende di Stampede si focalizzano sul confronto con il suo malvagio fratello gemello, Millions Knives.

