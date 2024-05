Oshi no Ko è diventato una delle serie anime più popolari rilasciate nel 2023, balzando in cima alle classifiche su HIDIVE per diventare l’anime esclusivo più popolare sulla piattaforma. Alla sorpresa di pochi, lo Studio Doga Kobo non ha perso tempo nel confermare che una seconda stagione è in lavorazione, con nuovi episodi in arrivo sul piccolo schermo questa estate. In una svolta sorprendente degli eventi, la serie anime sugli idol ha fatto notizia grazie a un fan che ha aggredito un collega per aver rivelato spoiler del manga.

Nell’Ufficio Affari Legali del Distretto di Kyoto, in Giappone, un uomo è stato informato di spoiler nel manga di Oshi no Ko, nonostante avesse dichiarato di non voler sapere nulla sulla storia. In risposta, il fan di Oshi no Ko ha afferrato il collega per il petto e lo ha colpito con un calcio, causando l’apertura di un’indagine presso il Dipartimento di Polizia della Prefettura di Kyoto. Al momento, l’Ufficio Affari Legali ha rifiutato di commentare l’evento incentrato sull’anime. Mentre la seconda stagione dell’anime arriva questo luglio, il manga di Oshi no Ko ha continuato a progredire con quattordici volumi finora. Grazie alla popolarità della serie, è probabile che vedremo più episodi.

La storia ha il via quando una giovane star incinta appare nella clinica medica di campagna del Dr. Gorou Amemiya, si assume il compito di consegnare in modo sicuro (e segreto) il bambino di Ai Hoshino. Ma alla vigilia del parto, viene ucciso dallo stalker deluso di Ai — e successivamente rinato come figlio di Ai, Aquamarine Hoshino! Il lato oscuro dell’industria dell’intrattenimento minaccia di offuscare la luce della sua star preferita. Riuscirà ad aiutare la sua nuova madre a salire in cima? E cosa farà quando arriverà il disastro? Basato sulla serie manga drammatica seinen di Aka Akasaka e serializzata nel Weekly Young Jump di Shueisha.”

Qual è stato il più grande spoiler di un anime che ti è stato rivelato in passato?

Fonte Comic Book