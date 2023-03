Trigun Stampede: annunciata la “fase finale” della serie

Trigun Stampede una serie televisiva anime basata sul manga Trigun, scritto e disegnato da Yasuhiro Nightow. La serie anime è composta da 12 episodi e l’ultimo ha rilasciato un misterioso annuncio che introduce Trigun alla sua fase finale.

Annunciato nel 2022, il secondo anime intitolato Trigun Stampede è realizzato dallo studio di animazione Orange e ha debuttato il 7 gennaio 2023 su Crunchyroll. Studio ORANGE ha seguito le vicende del fuorilegge Vash e adesso ha annunciato che una “fase finale” è in lavorazione.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Sebbene la serie non abbia mai confermato se si trattasse di un prequel o di un rebooth totale, un nuovo trailer mostra un Vash un po’ più vicino al suo design originale.

Infatti molti fan non hanno nascosto il disappunto sulle modifiche del design di Vash nel nuovo anime. Altri hanno anche messo in discussione se il passaggio alla computer grafica fosse un vantaggio o un ostacolo alla nuova interpretazione della serie. Nel 2022, l’animatore Katsuhiro Takei aveva spiegato che c’era il desiderio di provare qualcosa di nuovo, senza perdere di vista lo spirito della serie anime prodotta in precedenza da Studio Madhouse.

Nello specifico, gli animatori di Orange considerano il manga e la prima stagione anime come “capolavori”. Per questo hanno ritenuto di dover differenziare questa nuova serie anime rispetto alla prima.

Al momento, non abbiamo informazioni a sufficienza per poter dire quanti episodi conterrà questa “fase finale”. Tuttavia è stato condiviso un nuovo trailer, visibile in cima al presente articolo, che sembra accennare un ritorno di Vash al suo “aspetto originale”.

Trigun Stampede è visibile su Crunchyroll, con gli episodi sottotitolati in italiano. Le vicende ruotano attorno a al protagonista Vash, un super ricercato accompagnato da una tetra aura di distruzione. Infatti dopo il suo passaggio interi villaggi vengono completamente disintegrati, senz a nessun numero di vittime. Le compagnie assicurative quindi inviano due agenti alla ricerca di questa minaccia con una taglia di 6 dollari sulla testa. Vash però si dimostra estremamente gentile e generoso.

Fonte – Comicbook