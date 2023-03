Il fandom di One Piece e Boruto continuano a sifdarsi

La guerra dei fandom è sempre in atto, specie quella riguardante One Piece e Boruto, due franchise molto noti agli appassionati con “sede” in tutto il mondo. Come ben sapete “le guerre inutili” sono sempre solide all’interno dei medium manga e anime, e proprio per questo anche questa volta nessuno risparmia nessuno.

La faida è cominciata dal post in calce, che come vedete metta a confronto i due video in questione, dove quello di Boruto supera di gran lunga uno spezzone della battaglia tra Luffy e Kaido:

Naruto taking a SHIT really got more views than One Piece's biggest fight scene 😭 pic.twitter.com/U0kvD845ca — dasien (@dasiennn) March 11, 2023

Dopo la sfida lanciata dai fan di Boruto, ecco che all’uscita del nuovo capitolo della serie di Kishimoto alimenta nuovamente questa faida, portando gli appassionati di One Piece a esporsi anche questa volta. Il motivo di tale dibattito è acceso e riportato dal profilo Twitter @dasienn:

“Il capitolo 79 di Boruto ha appena raggiunto 42 milioni di visualizzazioni su TikTok, rendendolo il capitolo manga più visto di tutti i tempi.”

Boruto Chapter 79 has just hit 42 million views on TikTok making it the most viewed manga chapter of all time. pic.twitter.com/ndYwf9gBcY — dasien (@dasiennn) March 17, 2023

Ovviamente il fandom di One Piece non ha esitato a rispondere a tutto questo, e un profilo Twitter @PirateKing056 ha ricordato che i fan di Boruto tendono sempre a gonfiare le cose: “Perché i Boruto bros mentono sempre per dare gas alle loro serie in questo modo“. La risposta come vedete non è di certo tardata.

Why does boruto bros always lie to gas up their series like this 😭😭#ONEPIECE https://t.co/KpCqOubLqu pic.twitter.com/IckAsFs14K — Sam (@PirateKing056) March 17, 2023

Senza manco a dirlo i post sono diventati fin da subito virali, come ad esempio quello riguardante il capitolo di Boruto, ormai quasi a 600.000 visualizzazioni. Come ben sapiamo questo genere di faide piacciono ai profili Twitter e quindi anche per questo cercano sempre di accendere polemica intorno a questi argomenti.

Inutile anche dire la presenza di entrambi gli appassionati sotto questi due post, sempre e comunque pronti a difendere la propria “bandiera”, la propria serie preferita, che per alcuni appassionati è veramente vita. Voi avete delle preferenze? Trovate utile questo genere di post? Diteci la vostra nei commenti dei vari social.

Fonte Twitter