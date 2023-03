One Piece è colmo di misteri e così come tutta la Grand Line anche i personaggi in se nascondono dei segreti, così come Luffy, così come Sanji.

Infatti nella Saga di Whole Cake Island abbiamo scoperto numerose informazioni al riguardo della natura del cuoco dei Mugiwara, che si conferma essere legato ad una famiglia di sangue reale: I Vinsmoke. Nonostante questa fosse una risposta alle origini del personaggio, in realtà questa informazione non fa altro che destare nuovi sospetti.

Sanji, proprio per via dei legami con i Vinsmoke potrebbe nascondere un grande segreto concerne alla sua natura, dove anche il suo corpo potrebbe mutare nel corso del tempo; qualche accenno è arrivato anche all’interno della Saga di Wano, e proprio a tal proposito si è esposto lo stesso autore del manga Eiichiro Oda.

Il discorso è virato sui cambiamenti delle iconiche sopracciglia del personaggio, dove con esattezza, all’interno del capitolo 1031 del manga hanno subito un forte mutamento, destando sospetti e domande nella mente del pubblico.

One Piece: cosa nasconde il personaggio di Sanji?

Oda ha semplicemente confermato che il mutamento in questione è dovuto alle conseguenze della lotta contro Queen su Onigashima, uno scontro che a quanto pare ha scosso anche l’aspetto fisico di Sanji.

Nel capitolo 1044 però, le sopracciglia tornano con un aspetto diverso per questo il pubblico ha chiesto il motivo di questo avvenimento.

Eiichiro Oda ha replicato (così come leggiamo su Comic Book): “Avete una vista molto acuta. In quei capitoli il sopracciglio di Sanji stava mutando ma non l’ha mai fatto completamente come doveva.

Nonostante i membri della famiglia Vinsmoke di discendenza hanno geni alterati e quindi nascono con qualità sovrumane e pelle dura come un “esoscheletro”, il cuoco dei Mugiwara grazie agli sforzi della madre è nato normale”. Quindi questo mutamento è dovuto alla natura di Sanji bloccata quasi sul nascere.”

In poche parole Sanji è nato come un essere umano, ma avendo dei geni completamente opposti a questa natura, porta dei segni e nasconde dei segreti non ancora svelati, specie se andiamo a considerare la sua resistenza acuta alle fiamme. Se non è un Frutto del Diavolo cosa potrebbe dare al personaggio questa capacità?

