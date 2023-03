One Piece: Oda ci rivela il suo cibo preferito

In One Piece abbiamo una visione totale del mondo nel corso dei capitoli, e oltre i power up e i combattimenti, al centro delle vicende abbiamo il cibo come fattore rilevante all’interno delle scenette stilate dall’autore, specie se consideriamo anche la natura dei Frutti del Diavolo possiamo affermare l’importanza del cibo per Eiichiro sensei.

Sicuramente nel corso del tempo i fan più accaniti si sono chiesti quale potrebbe essere il cibo preferito dell’autore, vista l’enorme rilevanza all’interno della sua storia a proposito del medesimo, forse uno dei desideri più grandi di Luffy in ogni sua avventura.

Infatti tutti gli appassionati sanno benissimo l’ardore dei protagonisti nel mangiare, rimanendo ad occhi aperti ogni volta che qualche personaggio scopre nuove pietanze in nuovi luoghi, in nuove saghe. Tornando alla passione di Oda per il cibo, ecco un interessante aneddoto condiviso dal sempreverde @sandman_AP:

“Oda: Il mio cibo preferito è carne di maiale tagliata a buon mercato da un discount su riso con salsa di soia. Non mi piace la costosa carne marmorizzata. *Quando Oda organizza una festa a casa, prepara tonnellate di carne super costosa da un famoso ristorante di bistecche per intrattenere i suoi ospiti, come nella foto qui sotto.”

One Piece: cosa piace mangiare a Eiichiro Oda?

Oda: My favorite food is cheap chopped pork from a discount store over rice with soy sauce. I don't like expensive marbled meat.

*When Oda holds a home party, he prepares tons of super-expensive meat from a famous steak restaurant to entertain his guests, as in the pic below.🍖 pic.twitter.com/y4DjzzZilY — sandman (@sandman_AP) March 19, 2023

Da come avete visto dalla foto e dal post in questione, il sensei Oda rimane sempre una persona umile per quanto riguarda i suoi gusti culinari, anche se come ben sappiamo può permettersi qualsiasi cosa da quel punto di vista. Spende molto, da come abbiamo letto, solamente quando arrivano degli ospiti a casa, per fare bella figura.

La foto è molto divertente e riassume quanto descritto fino a questo momento. Come accennato il cibo all’interno del mondo di One Piece è molto importante, e oltre le classiche scenette divertenti troviamo anche alcuni sogni legati all’arte culinaria all’interno della storia, così come vediamo anche nel desiderio di Sanji.

Cosa ne pensate di questo piccolo aneddoto molto interessante? Al sensei non piace assumere calorie da carni prelibate, anche perché ha detto sua non gli piacciono: preferisce i discount.

Fonte Twitter Sandman_AP